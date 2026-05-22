Der französische Vizemeister Racing Lens hat nach drei Endspielniederlagen zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Coupe de France gewonnen. Im Finale im Stade de France besiegte die Mannschaft von Trainer Pierre Sage unter den Augen von Staatspräsident Emmanuel Macron den OGC Nizza verdient mit 3:1 (2:1). Die Treffer für die Nord-Franzosen erzielten Florian Thauvin (25.), der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, Odsonne Édouard (42.) und Abdallah Sima (78.). Kurz vor der Pause hatte der 17-jährige Djibril Coulibaly das Team von der Côte d’Azur zwischenzeitlich auf 1:2 herangebracht.

Lens veredelte damit eine überragende Spielzeit: Bis kurz vor Ende der Ligue-1-Saison lag das Überraschungsteam auf Schlagdistanz zu Meister PSG. Als Zweiter der Endabrechung ist Racing direkt für die nächste Champions League qualifiziert.

Für Nizza mit dem 42-jährigen Dante, der im Sommer seine Karriere beendet, könnte die Saison dagegen noch einen ganz bitteren Ausgang nehmen: Der 16. der Meisterschaft trifft kommende Woche in der Relegation um den Klassenerhalt auf den Dritten der Ligue 2, den früheren Rekordmeister AS Saint-Étienne.