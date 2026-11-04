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MeinungFC BayernEin bisschen FC Hollywood ist zur Abwechslung doch ganz witzig

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Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Wer hat geplappert: Lennart Karl entschied sich nach seinem Treffer bei Atlético Madrid zu dieser Jubelgeste.
Wer hat geplappert: Lennart Karl entschied sich nach seinem Treffer bei Atlético Madrid zu dieser Jubelgeste.
Violeta Santos Moura/Reuters

Lennart Karl ist nicht der erste 18-jährige Fußballprofi, der mit seiner selbstbewussten Art für Schlagzeilen sorgt. Etwas mehr Gelassenheit täte dem FC Bayern gut.

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Die lange, ruhmreiche und inzwischen beendete Karriere eines bedeutenden deutschen Nationalspielers hat vor bald 23 Jahren mit einem Interview am Mikrofon des damals führenden Pay-TV-Senders Premiere begonnen. Lukas Podolski hatte beim 1:1 des 1. FC Köln in Rostock sein erstes Bundesligator geschossen, aber richtig froh war er nicht. „Erst hatten wir den Elfmeter, dann kriegen wir ein Gegentor, das ist natürlich scheiße, nä“, so fasste er den Spielverlauf bündig zusammen. Und unterstrich mit Nachdruck: „Das ist natürlich scheiße heute, ein Punkt, zu wenig.“

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Hoeneß stichelt, Ballack kontert, Eberl legt nach: Beim FC Bayern wird über die Allüren von Lennart Karl gestritten. In der Champions League gegen Atlético wird der 18-Jährige dringend gebraucht.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

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