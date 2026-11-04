Die lange, ruhmreiche und inzwischen beendete Karriere eines bedeutenden deutschen Nationalspielers hat vor bald 23 Jahren mit einem Interview am Mikrofon des damals führenden Pay-TV-Senders Premiere begonnen. Lukas Podolski hatte beim 1:1 des 1. FC Köln in Rostock sein erstes Bundesligator geschossen, aber richtig froh war er nicht. „Erst hatten wir den Elfmeter, dann kriegen wir ein Gegentor, das ist natürlich scheiße, nä“, so fasste er den Spielverlauf bündig zusammen. Und unterstrich mit Nachdruck: „Das ist natürlich scheiße heute, ein Punkt, zu wenig.“