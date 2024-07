Anfang Juni hatten sich die deutschen Fußballerinnen gegen Polen mit dem vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel ihr Ticket für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz gesichert, das nahm etwas Druck vor den Olympischen Spielen. Was hängen blieb, war jedoch das schmerzverzerrte Gesicht von Lena Oberdorf. In der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf an der Wade verletzt, humpelte sie gestützt von Betreuern vom Platz, in die Kabine musste sie getragen werden. Eine der wichtigsten Spielerinnen, eine der weltweit besten im Mittelfeld, drohte auszufallen.

Damals ging es noch mal gut. Doch als hätte sich jemand Pauspapier genommen, wiederholte sich das Ganze am Dienstagabend beim 4:0 (2:0) zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Österreich. Oberdorf blieb bei einem Zweikampf im Rasen hängen und griff sich sofort ans rechte Knie, während sie zu Boden ging und sich wand. Kaum waren Kathrin Hendrich und Giulia Gwinn bei der 22-Jährigen angekommen, riefen sie mit drängenden Gesten die Mediziner auf den Platz. Auch diesmal musste Oberdorf nach längerer Behandlung gestützt werden. Sie humpelte erst an die Seite, wo sie weiter behandelt wurde, und schließlich in der 71. Minute in die Kabine. „Sie hat vor Schmerzen geschrien“, erzählte Hendrich später und versuchte es mit Optimismus: „Sie meinte, es hat knack gemacht, aber das heißt natürlich nicht immer was.“

„Ich hoffe, und ich bin auch dazu bereit zu beten, dass es jetzt nichts Gravierendes ist“, sagt Bundestrainer Hrubesch

Im Juni hatte Oberdorf bereits am nächsten Vormittag über ihre eigenen Kanäle eine Entwarnung verschickt. „Alles halb so wild“, schrieb sie. Diesmal: Stille. Oberdorf teilte lediglich Beiträge ihrer Mitspielerinnen Jule Brand und Giulia Gwinn, beide hatten ein Foto von sich mit der Verletzten aus der Partie gegen Österreich gepostet, dazu bandagierte Herzen. „Im Moment überwiegt der negative Schlag. Es ist ein schlimmes Warten auf die Diagnose“, sagte Gwinn am Abend. „Ich war in unmittelbarer Nähe, es hat sich nicht gut angehört, wie sie auf dem Platz reagiert hat.“

Detailansicht öffnen Wie schwer die Verletzung von Lena Oberdorf wiegt, soll eine Kernspintomografie klären. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Gwinn ahnte nach zwei erlittenen Kreuzbandrissen womöglich schon, welche bittere Diagnose auf die Untersuchungen folgen könnte. Oberdorf war am Vormittag nach München gereist, in die Stadt ihres neuen Bundesliga-Klubs FC Bayern, wo am Nachmittag auch eine Kernspintomografie Klarheit bringen soll. „Ich hoffe, und ich bin auch dazu bereit zu beten, dass es jetzt nichts Gravierendes ist und dass wir sie vielleicht doch mit zu Olympia kriegen“, sagte Bundestrainer Horst Hrubesch auf der Pressekonferenz. Kurz nach dem Spiel hatte er in der ARD deutlich gemacht, was ein Ausfall bedeuten würde: „Das würde uns natürlich verdammt wehtun. Sie ist ein wichtiger Faktor in unserem Spiel.“

Oberdorf hatte beim 0:3 gegen Island in Reykjavik vergangene Woche gelbgesperrt gefehlt. Der erste Auftritt nach dem Urlaub wäre vielleicht auch mit ihr wackliger als im Wettbewerbsrhythmus gelaufen. Dass sie – wie auch die angeschlagene Kapitänin Alexandra Popp (Fußreizung) und Abwehrchefin Marina Hegering – fehlte, trug aber sicher entscheidend dazu bei, dass es dem Team an Härte in den Duellen und Konsequenz in allen Bereichen mangelte. Die Partie war geprägt von Fehlpässen, Fehlentscheidungen und Missverständnissen, was zur höchsten Niederlage der DFB-Frauen seit sechs Jahren führte. Hrubeschs Fazit fiel schonungslos aus: „Was wir gespielt haben, war einfach schlecht!“

Aus dem Olympia-Kader käme die erfahrene Alexandra Popp für die Sechser-Position in Frage

Nun, gegen Österreich, vor 43 953 Zuschauern in Hannover, brachte Oberdorf, abgesehen von wenigen Unsicherheiten, wieder Stabilität ins Spiel, eroberte Bälle, das Selbstvertrauen ihrer Zweikampfführung strahlte ab. Dass die Deutschen ohne Oberdorf erheblich geschwächt zu Olympia reisen würden, steht außer Frage. Sie ist mit ihren Eigenschaften quasi nicht zu ersetzen. Die Gruppengegner Australien (25. Juli), Rekordweltmeister USA (28. Juli) und Sambia (31. Juli) dürften weit robuster und abgezockter spielen als die Gegnerinnen in der EM-Qualifikation. „Wenn uns nichts anderes übrig bleibt, müssen wir kompensieren. Wir sind schon in der Lage zu reagieren“, sagte Hrubesch. „Zwar ist es nicht immer derselbe Standard, das gebe ich zu, aber ich bin da sehr zufrieden mit.“ Aus dem Olympia-Kader käme die erfahrene Popp für die Sechserposition infrage, womöglich würde bei einem Oberdorf-Ausfall Reservistin Janina Minge nachrücken.

Dabei hatte der Abschluss der EM-Qualifikation so gut begonnen. Die DFB-Frauen konnten sich vom diesjährigen Muster einer schwachen ersten Halbzeit samt Gegentor befreien. Stattdessen traf Klara Bühl in der elften Minute und Jule Brand legte nach (39.), bevor Lea Schüller (52.) die Partie entschied und Bühl noch eine späte Zugabe gab (90.+3). Alles schön herausgespielte Treffer als Ergebnis eines entschlossenen Auftritts – mit einer Besonderheit noch dazu.

Denn die Vorlagen für Brand und Bühls zweites Tor lieferte jeweils Torhüterin Ann-Katrin Berger mit weiten, präzisen Abstößen, von denen die Österreicherinnen überrumpelt wurden. Wer bei Olympia im Tor stehen wird, hatte Hrubesch bewusst offen gelassen. Er will zwischen Berger und der gegen Island ungewohnt unsicheren Stammkeeperin Merle Frohms erst in Frankreich entscheiden, am Sonntag reist das Nationalteam von Frankfurt aus ab. Berger hat bestmöglich für sich geworben. Die weit brisantere Personalie ist nun bis auf Weiteres aber Lena Oberdorf.