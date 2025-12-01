Momente, wie Lena Dürr sie am 9. Februar 2022 erlebte, können Sportlerkarrieren zerbrechen lassen. Im olympischen Slalom von Peking steht noch eine letzte Fahrerin oben: Lena Dürr aus Germering liegt nach Bestzeit in Lauf eins auf Goldkurs, sie kann nun als vierte Deutsche Slalom-Olympiasiegerin werden. Vieles sieht danach aus: Sie hat großen Vorsprung, steht souverän auf der Kante. Doch plötzlich verlassen sie die Kräfte. Und das Glück: Im Ziel fehlen ihr für Gold 19 Hundertstelsekunden. Es leuchtet sogar nur die „4“ auf der Anzeigetafel: die olympische Blechmedaille.