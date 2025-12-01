Zum Hauptinhalt springen

MeinungDeutsche Skifahrerin:Lena Dürrs Karriere liest sich wie ein Plädoyer fürs Durchhalten

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Lesezeit: 2 Min.

Seit diesem Winter auch im Riesenslalom erfolgreich: Lena Dürr vom SV Germering.
Seit diesem Winter auch im Riesenslalom erfolgreich: Lena Dürr vom SV Germering. (Foto: Christian Petersen/Getty Images via AFP)

Lena Dürr beweist, dass sie in ihrer Karriere zu einem späten Zeitpunkt immer besser wird. Im Alter von 34 scheint die Skirennläuferin vor Olympia in der Form ihres Lebens zu sein – samt Wiederentdeckung einer lange verschmähten Disziplin.

Momente, wie Lena Dürr sie am 9. Februar 2022 erlebte, können Sportlerkarrieren zerbrechen lassen. Im olympischen Slalom von Peking steht noch eine letzte Fahrerin oben: Lena Dürr aus Germering liegt nach Bestzeit in Lauf eins auf Goldkurs, sie kann nun als vierte Deutsche Slalom-Olympiasiegerin werden. Vieles sieht danach aus: Sie hat großen Vorsprung, steht souverän auf der Kante. Doch plötzlich verlassen sie die Kräfte. Und das Glück: Im Ziel fehlen ihr für Gold 19 Hundertstelsekunden. Es leuchtet sogar nur die „4“ auf der Anzeigetafel: die olympische Blechmedaille.

