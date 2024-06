Am 7. Juni beginnt in Rom die Leichtathletik-EM, 47 Entscheidungen stehen auf dem Programm. Der Zeitplan mit allen Terminen und Ergebnissen.

Von Marko Zotschew

Zum zweiten Mal nach 1974 ist Rom Ausrichter der Leichtathletik-Europameisterschaften. Vom 7. bis zum 12. Juni wird im Olympiastadion um Edelmetall gekämpft, 47 Entscheidungen stehen an den sechs Wettkampftagen auf dem Programm.

In diesem Zeitplan zur Leichtathletik-EM 2024 in Rom finden Sie sämtliche Entscheidungen im Überblick. Alle Termine mit den Vorläufen und Qualifikationen finden Sie u.a. auf der Webseite des Deutschen Leichtathletik-Verbands.

Der EM-Zeitplan mit allen Entscheidungen

Tag 1 – Freitag, 7. Juni

18:35 Uhr: 20 km Gehen (Frauen) – Gold: Antonella Palmisano (Italien)

(Frauen) – Gold: (Italien) 21:00 Uhr: Diskuswurf (Männer) – Gold: Kristjan Ceh (Slowenien)

(Männer) – Gold: (Slowenien) 21:33 Uhr: Kugelstoßen (F) – Gold: Jessica Schilder (Niederlande)

(F) – Gold: (Niederlande) 22:20 Uhr: 4x400 m (Mixed) – Gold: Irland

(Mixed) – Gold: 22:40 Uhr: 5000 m (F) – Gold: Nadia Battocletti (Italien)

Tag 2 – Samstag, 8. Juni

18:00 Uhr: 20 km Gehen (M)

(M) 20:06 Uhr: Weitsprung (M)

(M) 21:02 Uhr: Kugelstoßen (F)

(F) 21:37 Uhr: Diskuswurf (F)

(F) 21:47 Uhr: 800 m (Siebenkampf, F)

(Siebenkampf, F) 22:08 Uhr: 100 m Hürden (F)

(F) 22:18 Uhr: 110 m Hürden (M)

(M) 22:28 Uhr: 5000 m (M)

(M) 22:53 Uhr: 100 m (M)

Tag 3 – Sonntag, 9. Juni

9:00 Uhr: Halbmarathon (M)

(M) 9:30 Uhr: Halbmarathon (F)

(F) 20:30 Uhr: Hochsprung (F)

(F) 21:11 Uhr: Hammerwurf (M)

(M) 21:21 Uhr: Dreisprung (F)

(F) 22:04 Uhr: 3000 m Hindernis (F)

(F) 22:27 Uhr: 800 m (M)

(M) 22:36 Uhr: 1500 m (F)

(F) 22:53 Uhr: 100 m (F)

Tag 4 – Montag, 10. Juni

20:15 Uhr: Stabhochsprung (F)

(F) 21:33 Uhr: Hammerwurf (F)

(F) 21:40 Uhr: 400 m (M)

(M) 21:50 Uhr: 400 m (F)

(F) 22:00 Uhr: 3000 m Hindernis (M)

(M) 22:50 Uhr: 200 m (M)

Tag 5 – Dienstag, 11. Juni

20:35 Uhr: Hochsprung (M)

(M) 20:55 Uhr: Dreisprung (M)

(M) 21:05 Uhr: 400 m Hürden (M)

(M) 21:18 Uhr: 400 m Hürden (F)

(F) 21:30 Uhr: 10 000 m (F)

(F) 21:36 Uhr: Speerwurf (F)

(F) 22:25 Uhr: 1500 m (Zehnkampf, M)

(Zehnkampf, M) 22:53 Uhr: 200 m (F)

Tag 6 – Mittwoch, 12. Juni

20:20 Uhr: Stabhochsprung (M)

(M) 20:28 Uhr: Speerwurf (M)

(M) 20:54 Uhr: Weitsprung (F)

(F) 21:06 Uhr: 4x400 m (F)

(F) 21:19 Uhr: 4x400 m (M)

(M) 21:31 Uhr: 800 m (F)

(F) 21:44 Uhr: 10 000 m (M)

(M) 22:26 Uhr: 1500 m (M)

(M) 22:38 Uhr: 4x100 m (F)

(F) 22:50 Uhr: 4x100 m (M)

Deutsche Medaillen

7.6. Kugelstoßen (F): Yemisi Ogunleye, Bronze

Die Leichtathletik-EM 2024 im TV

Leichtathletik-Fans können die Europameisterschaft im Free-TV sehen, ARD und ZDF übertragen jeweils an drei Wettkampftagen live. Außerdem überträgt Eurosport die EM live im TV sowie im Livestream.

Deutsche Medaillenhoffnungen

Nachdem die deutsche Mannschaft bei den Europameisterschaften 2022 in München den Medaillenspiegel noch auf Platz eins beendet hatte, folgte ein Jahr später bei den Weltmeisterschaften in Budapest die große Ernüchterung: In 49 Entscheidungen gewann das DLV-Team keine einzige Medaille – es war das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft jemals bei einer Leichtathletik-WM. Dennoch fahren wieder einige deutsche Athleten als Favoriten auf eine Medaille beim kontinentalen Kräftemessen nach Rom – oder zumindest als Titelverteidiger.

Niklas Kaul (Zehnkampf, 26 Jahre, PB: 8691 Punkte): Weltmeister 2019, Europameister 2022.

(Zehnkampf, 26 Jahre, PB: 8691 Punkte): Weltmeister 2019, Europameister 2022. Konstanze Klosterhalfen (1500 bis 10 000 Meter, 27 Jahre, PB 5000 Meter: 14:26,76 Minuten): Europameisterin 2022 über 5000 Meter.

(1500 bis 10 000 Meter, 27 Jahre, PB 5000 Meter: 14:26,76 Minuten): Europameisterin 2022 über 5000 Meter. Gina Lückenkemper (100 Meter, 27 Jahre, PB über 100 Meter: 10,95s): Europameisterin 2022 über 100 Meter und 4x100 Meter.

(100 Meter, 27 Jahre, PB über 100 Meter: 10,95s): Europameisterin 2022 über 100 Meter und 4x100 Meter. Malaika Mihambo (Weitsprung, 30 Jahre, PB: 7,30 Meter): Olympiasiegerin 2021, Weltmeisterin 2019 und 2022, Europameisterin 2018.

(Weitsprung, 30 Jahre, PB: 7,30 Meter): Olympiasiegerin 2021, Weltmeisterin 2019 und 2022, Europameisterin 2018. Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen, 25 Jahre, PB: 20,19 Meter): Zweite Hallen-Weltmeisterschaften 2024.

(Kugelstoßen, 25 Jahre, PB: 20,19 Meter): Zweite Hallen-Weltmeisterschaften 2024. Kristin Pudenz (Diskuswurf, 31 Jahre, PB: 67,87 Meter): Olympia-Zweite 2021, EM-Zweite 2022.

(Diskuswurf, 31 Jahre, PB: 67,87 Meter): Olympia-Zweite 2021, EM-Zweite 2022. Richard Ringer (Halbmarathon, 35 Jahre, PB Marathon: 2:07:05 Stunden): Marathon-Europameister 2022

(Halbmarathon, 35 Jahre, PB Marathon: 2:07:05 Stunden): Marathon-Europameister 2022 Julian Weber (Speerwurf, 29 Jahre, PB: 89,54 Meter): Europameister 2022.

Insgesamt geht der DLV mit 114 Sportlerinnen und Sportlern in die Titelkämpfe in Rom. Leo Neugebauer, deutscher Zehnkampf-Rekordhalter, wird bei der EM nicht an den Start gehen, sondern startet bei den US-College-Meisterschaften in Eugene. Auch Hochspringer Tobias Potye, der bei der Heim-EM 2022 noch Silber gewonnen hatte, wird in Rom nicht teilnehmen.

Stars der Leichtathletik-EM

Auch wenn die großen Stars aus den USA, Jamaika und den afrikanischen Ländern fehlen, sind bei der Leichtathletik-EM in Rom einige internationale Topstars am Start. Eine Übersicht über die Favoriten:

Armand Duplantis (Stabhochsprung, 24 Jahre, Schweden): Wohl der Superstar der EM. Holte seit den Olympischen Spielen 2021 in Tokio immer Gold bei Olympia, WM oder einer Europameisterschaft. Verbesserte im April 2024 in China zum achten Mal den Weltrekord, der aktuell bei 6,24 Meter steht (Stabhochsprung-Finale am 12.6. um 20:20 Uhr).

Jakob Ingebrigtsen (Mittel- und Langstreckenlauf, 23 Jahre, Norwegen): Gewann in Tokio über die 1500 Meter olympisches Gold. Ist zudem zweimal Weltmeister über die 5000 Meter geworden und holte bei den letzten beiden Europameisterschaften jeweils Gold über die 1500 und 5000 Meter. Hält zudem den Hallen-Weltrekord über die 1500 Meter (5000-Meter-Finale am 8.6. um 22:28 Uhr, 1500-Meter-Finale am 12.6. um 22:26 Uhr).

Gianmarco Tamberi (Hochsprung, 31 Jahre, Italien): Aktueller Olympiasieger, Welt- und Europameister. Wurde 2016 in Amsterdam zum ersten Mal Europameister, gewann im gleichen Jahr den Titel bei der Hallen-WM. Teilte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio in einem legendären Wettkampf die Goldmedaille mit dem Katari Mutaz Essa Barshim (Hochsprung-Finale am 11.6. um 20:35 Uhr).

Femke Bol (400 Meter und 400 Meter Hürden, 24 Jahre, Niederlande): Seit drei Jahren bei den Frauen eine der Besten auf der Stadionrunde. Aktuelle Welt- und Europameisterin über die 400 Meter Hürden sowie mit der 4x400-Meter-Staffel. Stürzte bei der WM 2023 in Budapest wenige Meter vor dem Ziel in der Mixed-Staffel und holte ein paar Tage später in einem unwiderstehlichen Schlussspurt Gold über die 4x400 Meter für die Niederlande (400m-Finale am 10.6. um 21:50 Uhr, 400m-Hürden-Finale am 11.6. um 21:18 Uhr, 4x400m-Finale am 12.6. um 21:06 Uhr).

Marcell Jacobs (100 Meter, 29 Jahre, Italien): Aktueller Olympiasieger und Europameister über die 100 Meter. War bei Olympia in Tokio der erste Europäer seit 1992, der die 100 Meter gewann, holte dort zudem für Italien sensationell Gold mit der 4x100-Meter-Staffel. Ist darüber hinaus aktueller Hallen-Weltmeister über die 60 Meter (100m-Finale am 8.6. um 22:53 Uhr, 4x100m-Finale am 12.6. um 22:50 Uhr).

Mit Material der dpa.