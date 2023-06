"Manchmal gebe ich dem einen oder anderen einen Schubs in die richtige Richtung": Konrad Laimer.

Konrad Laimer steht mit RB Leipzig zum vierten Mal im Pokalfinale: Ein Gespräch über den unbedingten Willen zu gewinnen, die Anfeindungen gegen Red Bull und seinen Wechsel zum FC Bayern - den er noch nicht bestätigen will.

Interview von Javier Cáceres

Er rede gerne - aber nicht so gerne über sich, sagt Konrad Laimer. Der Österreicher ist zwar ein selbstbewusster junger Fußballer. Aber Laimer, 26, gehört nicht zu der Sorte Profis, die sich gern selbst verbal in den Vordergrund spielt. Wie man es dreht und wendet: Der 26-malige österreichische Nationalspieler ist in den vergangenen Jahren zu einer tragenden Säule des DFB-Pokalfinalisten RB Leipzig geworden.