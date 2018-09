23. September 2018, 20:34 Uhr Leipzig Wenigstens pünktlich

Leipzig kommt in einer intensiv geführten Partie in Frankfurt nur zu einem 1:1. Chancen zum Sieg boten sich dabei auf beiden Seiten zur Genüge.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Es sind, das war schon mal eine gute Nachricht für die Verantwortlichen von RB Leipzig, am Sonntagabend alle Spieler ihres Team pünktlich auf den Rasen des Frankfurter Stadions gelaufen. Offenkundig hat rund um das Umziehen diesmal alles wie gewünscht geklappt, was in Leipzig bekanntlich nicht mehr als Selbstverständlichkeit gelten darf: Vor dem Europa-League-Spiel gegen den befreundeten Verein aus Salzburg (2:3) am Donnerstag sollen ja die Franzosen Nordi Mukiele und Jean-Kevin Augustin verspätet in der Kabine aufgetaucht sein, weil sie sich stattdessen mit ihren Handys beschäftigten.

Von Trainer Ralf Rangnick gab es hinterher jedenfalls eine heftige Wutrede ob des mangelhaften Verhaltens mancher Spieler ("pervers") und die klare Instruktion an die Mannschaft, die "richtigen Schlüsse" zu ziehen. Und die beiden Trödler mussten am Sonntagabend in Frankfurt aussetzen.

Die Nachricht, die am Ende dieses Arbeitstages stand, war aber nicht ganz so gut für die Leipziger. Nur zu einem 1:1 (0:1) kamen sie in einer durchaus intensiven Partie. Aber beide Mannschaften konnten hinterher für sich beanspruchen, dass sie genügend Chancen für das Siegtor gehabt hätten - insbesondere die Eintracht.

Zwar hatten die Gäste die erste gefährliche Situation des Spiels, doch Timo Werners Tor zählte wegen einer Abseitsposition nicht (11.). Dafür gelang den Frankfurtern nach 26 Minuten der Führungstreffer - just als sich Leipzigs Kapitän Willi Orban draußen behandeln lassen musste. Nach einer Flanke konnte Leipzigs Torwart Peter Gulacsi den Kopfball zwar noch parieren, aber den Abpraller nutzte Gelson Fernandes zum 1:0. Beinahe wäre kurz darauf noch das 2:0 gefallen, als die Leipziger zu verwegen auf Abseits spielten und Luka Jovic frei vor Gulacsi auftauchte - doch von dessen Oberschenkel prallte der Ball ab zur Ecke. Auch Torschütze Fernandes verpasste das 2:0 (31.).

Leipzig wiederum kam erst kurz vor der Halbzeitpause durch Werners Kopfball noch mal zu einer Gelegenheit - zeigte sich aber nach der Pause verbessert. Nach 53 Minuten traf Emil Forsberg per Elfmeter (Foul von Filip Kostic an Konrad Laimer) zum 1:1. Kurz darauf probierte es der Schwede noch mit einer artistischen Einlage, aber der Ball ging ebenso vorbei wie bei Timo Werners Hackentrick wenige Minuten später. Nach 70 Minuten verzog Werner erneut, ebenso bald darauf Frankfurts Danny Da Costa. Und drei Minuten vor dem Abpfiff hatte Eintrachts Ante Rebic die letzte Gelegenheit der Partie, als er alleine vor Gulacsi stand, doch auch der Kroate vergab.