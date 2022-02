Von dpa, Leipzig

Bei der Rückkehr der Fans hat RB Leipzig den Sprung auf einen Champions-League-Platz gefeiert. Mit dem 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln am Freitag rückten die Sachsen auf den vierten Tabellenplatz vor. Es ist die beste Platzierung des Vorjahreszweiten in dieser Saison. Den fünften Sieg im sechsten Pflichtspiel des Jahres 2022 bejubelte RB zusammen mit 15 000 Fans, nachdem in den vergangenen drei Monaten wegen der Corona-Beschränkungen nur ganz wenige Zuschauer zugelassen waren. Christopher Nkunku mit einem traumhaften Freistoß (25. Minute), Dani Olmo (54.) und Angeliño (57.) besiegelten die Niederlage des FC, der seit dem 30. Oktober 2021 nicht mehr auswärts verloren hatte. Den Kölnern half dabei auch die Rückkehr ihres Trainers Steffen Baumgart nicht, der an der Seitenlinie wieder lautstark vollen Einsatz gab. Der Coach hatte zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests gefehlt. Doch seine Mannschaft fand keine Mittel gegen die umsichtig agierenden Leipziger. Da half es auch nicht, dass Baumgart seinem Team offenbar mit auf den Weg gegeben zu haben, bloß nicht zu verzagen. Doch mehr als nette Ansätze im Spielaufbau waren nicht zu sehen, dafür viele Fehlpässe. Den ersten Torschuss gaben die Gäste erst in der 90. Minute ab. Das Ehrentor der Kölner durch Lemperle in der Nachspielzeit fiel zu spät.