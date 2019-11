RB Leipzig hat seine Siegesserie fortgesetzt und steht kurz vor dem Achtelfinal-Einzug in der Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann das richtungsweisende Auswärtsspiel bei Zenit St. Petersburg mit 2:0 (1:0) und behauptete mit nun neun Punkten die Tabellenführung in der Gruppe G.

Nach dem höchsten Pokalsieg (6:1 in Wolfsburg) und dem höchsten Bundesligaerfolg (8:0 gegen Mainz) der Klubgeschichte feierten die Leipziger in Petersburg zwar keine dritte Tor-Party innerhalb einer Woche. Doch der Sieg nach Treffern von Diego Demme (45.+5) und Marcel Sabitzer (63.) war verdient. Schon im Heimspiel in drei Wochen gegen Benfica Lissabon kann RB seinen erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse perfekt machen.

Bei den Leipzigern saß Nationalspieler Werner wegen muskulärer Probleme zunächst nur auf der Bank. Der Stürmer, der in den vergangenen zwei Pflichtspielen mit insgesamt jeweils fünf Treffern und Torvorlagen überragt hatte, kam allerdings nach einer Stunde in die Partie.

RB war auch ohne Werner von Beginn an dominant und jubelte bereits in der 14. Minute über das 1:0. Doch Schiedsrichter Orel Grinfeld nahm das Tor von Nationalspieler Marcel Halstenberg nach Videobeweis wieder zurück. Kurz vor Halstenbergs Abschluss hatte Christopher Nkunku, der anstelle von Werner in die Startelf gerückt war, den Ball mit leicht mit dem Arm berührt.

Zenit war ähnlich wie schon im Hinspiel vor zwei Wochen, das RB mit 2:1 gewonnen hatte, zunächst auf Torabsicherung bedacht. Stürmer Artjom Dsjuba wurde so zwar weniger ins Spiel eingebunden. Aber die Leipziger bekamen auch kaum Platz für ihr gefährliches Konterspiel.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit überschlugen sich aber plötzlich die Ereignisse. Zuerst vergab Sardar Azmoun die mögliche 1:0-Führung für die Hausherren nur um wenige Zentimeter. Dann traf Demme mit einem Distanzschuss zum 1:0 für RB. Es war erst Demmes zweites Tor im 206. Pflichtspiel für Leipzig.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Nagelsmann Halstenberg (Oberschenkelprobleme) für Kevin Kampl aus, auf die Linksverteidiger-Position rückte Konrad Laimer. Nach rund einer Stunde öffnete Zenit seinen Abwehrriegel und kam prompt zu Chancen. Doch das gab den Gästen auch Räume für Konter, von denen Sabitzer einen zum 2:0 nutzte.

Barcelona spielt nur 0:0 gegen prag

Der fünfmalige Titelträger FC Barcelona hat im Kampf um den Achtelfinaleinzug überraschend Punkte liegen gelassen. In Dortmunds Gruppe F reichte es für das Team des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter Stegen nach mäßiger Leistung nur zu einem 0:0 gegen Slavia Prag.

Die Tabelle führt Barcelona (acht Punkte) dennoch weiter an. Inter Mailand und Borussia Dortmund folgen vor dem direkten Duell mit je vier Zählern auf den Rängen zwei und drei, Prag (2) ist Letzter.

Im Camp Nou tat sich Barca gegen den tschechischen Meister ähnlich wie im Hinspiel (2:1) enorm schwer. Ungewohnte Fehlpässe und wenig Tempo ließen das Spiel erlahmen, nur bei einem fulminanten Sololauf von Messi blitzte kurz das Können auf, der Argentinier traf die Latte (35.).

Ein Tor von Arturo Vidal zählte nach einer knappen Abseitsstellung von Passgeber Messi nicht (59.), Letzterer ließ zudem noch eine Großchance liegen (76.). Ter Stegen war einige Male gefordert und parierte sicher.