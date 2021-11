Von Javier Cáceres, Leipzig

Auch in Portugal gibt es Stierkämpfe, allerdings mit einem großen Unterschied zu jenen, die es in Spanien zu sehen gibt: Die Stiere werden in der Arena nicht getötet. Und am Mittwochabend beim Champions League Spiel zwischen RB Leipzig und PSG ließ sich eine vortreffliche Analogie dazu ziehen: Leipzigs portugiesischer Stürmer André Silva stand vor der großen Chance, sich zum Matador aufzuschwingen.

12 Minuten waren vergangen, als er nach der frühen Führung durch Christopher Nkunku zum Elfmeter gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma antrat - und verschoss. PSG nahm die Begnadigung durch Silva dankend an, drehte das Spiel - und musste am Ende doch noch durch einen von Dominik Szoboszlai verwandelten Foulelfmeter (90.+2) den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Leipzigs Reise in der Champions League ist damit vorüber. Durch seinen ersten Punktgewinn in der Gruppe A kann Leipzig immerhin noch davon träumen, als Gruppendritter in der Europa League zu überwintern.

Die Partie hatte mit einem lauten Weckruf Leipzigs für die Pariser begonnen. Sekunden nur waren nach dem Anpfiff verstrichen, als Silva erstmals allein vor Donnarumma auftauchte und für größte Konfusion sorgte: Der Keeper war sich mit seinem Kapitän Marquinhos Zentimeter vor der Linie nicht einig, wer den Ball unter Kontrolle bringen sollte - Angeliño konnte abziehen. Ohne Fortune. Wer meinte, die Gäste seien nun wach, sah sich getäuscht: Sie hatten bloß die Schlummertaste gedrückt.

Rechtsaußen Ángel Di María spielte einen unmöglichen Ball auf Achraf Hakimi, der die Beine nicht mehr rechtzeitig entknotet bekam und nur dabei zusehen konnte, wie André Silva von links flankte und Nkunku den Ball mit dem Kopf zum 1:0 ins Tor verlängerte. PSG drückte ein weiteres Mal auf die Snooze-Taste, schlummerte weiter und beschwor durch ein Foul von Verteidiger Presnel Kimpembe den von Silva verschossenen Elfmeter herauf. Mit Folgen.

Denn nicht nur Silva, die gesamte Leipziger Mannschaft geriet aus dem Tritt. Die Gedanken an den vergebenen Elfmeter deaktivierten alle Codes, die zuvor noch ein aggressives Pressing ausgelöst hatten. Der erste, der dies roch, war der zuvor nur sporadisch aktive Neymar. Der Brasilianer ließ sich zur Mittellinie zurückfallen, forderte und erhielt den Ball - und initiierte einen mustergültigen Angriff, der erst endete, als der Ball über geschwinde, direkte Pässe bei Georginio Wijnaldum gelandet war. Der im Sommer nach Paris eingewanderte Niederländer drückte den Ball nach einem Flachpass von Kylian Mbappé zum Ausgleich über die Linie (21.).

Der Ausgleich fällt zu spät für Leipzig

Schon der zweite Abschluss der Pariser landete wieder im Tor der Leipziger. Wieder war Wijnaldum zur Stelle, diesmal nach einer Kopfballablage von Marquinho im Anschluss an einen Eckstoß von Di María. Dass das Tor erst in der 39. Minute Anerkennung fand, lag daran, dass der Schiedsrichter Andreas Ekberg vom Videoschiedsrichter darauf aufmerksam gemacht werden musste, dass Wijnaldum - anders als ursprünglich angezeigt - gar nicht im Abseits stand.

Das nicht die erste Szene, in der ein oft fahrig wirkende Ekberg im Fokus stand: Nach einer halben Stunde hatte er Leipzigs Trainer Jesse Marsch die gelbe Karte gezeigt - kurioser Weise nicht zum ersten Mal. Bei einer Partie zwischen Liverpool und Marsch vorheriger Station Salzburg hatte der schwedische Referee Marsch schon einmal verwarnt. Von Marschs Lippen war deutlich abzulesen, dass er ein bekanntes Syntagma aus dem Reich der derbsten englischsprachigen Flüche in Richtung Ekberg ausstieß.

In der zweiten Halbzeit mühte sich Leipzig ohne klare Linie, aber mit viel Herz um den Ausgleich. Die französischen Gäste verströmten anfangs noch Gefahr. Di María vergab knapp; Mbappé fand, wie schon kurz vor der Halbzeit, seinen Meister in Torwart Gulacsi. Dann begann das Pariser Spiel mit dem Feuer. Sie ließen die Partie in munteres Chaos abgleiten. Aber Angeliño und der eingewechselte Dominik Szoboszlai scheiterten mit guten Torgelegenheiten - bis der Ungar doch noch zum 2:2 traf, nach einem Elfmeter, der vom Videoschiedsrichter dekretiert wurde, als es für Leipzig schon zu spät war.