Auf Klaus Gjasula vom SC Paderborn ist Verlass. Am Samstag brauchte der Mann mit dem Helm in Leipzig kaum mehr als zwanzig Minuten, um eine gelbe Karte zu sehen. Gjasula wahrt damit alle Optionen, seinen Namen in den Geschichtsbüchern der Bundesliga auf Dauer zu verewigen. Der Grund: Für Gjasula war es die 16. Gelbe Karte der laufenden Saison - womit er mit dem bisherigen Spitzenreiter der ewigen Gelbsündertabelle gleichzog: Tomasz Hajto hatte im vorigen Jahrtausend, in der Saison 1998/99, die Farben des MSV Duisburg mit eisernen Mitteln verteidigt und dabei auch 16 Karten gesehen, "den größten Teil davon verdient", wie Paderborns Trainer Steffen Baumgart nun über Gjasula sagte.

Und doch war nach dem 1:1-Unentschieden des Tabellenletzten Paderborn beim -dritten RB Leipzig von einer anderen Karte die Rede. Von der gelb-roten Karte, die Dayot Upamecano in der 43. Minute gesehen hatte - als es nach der Führung durch Patrik Schick noch 1:0 für den Champions-League-Aspiranten gestanden hatte. "Das war schon ein Schlüsselmoment, das darf nicht passieren", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. Denn nachdem seine Mannschaft in Unterzahl geraten war, wogen die vielen Torchancen schwerer, die sein Team vergeben hatte.

Nach der Führung erleitet Leipzigs Spiel einen unerklärlichen Kurzschluss

Die Leipziger hatten von Beginn an erkennen lassen, dass sie nicht gewillt waren, die Paderborner am süßen Geruch der Überraschung schnuppern zu lassen. Timo Werner, der vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht, ließ nach einem schönen Doppelpass von Dani Olmo und Christopher Nkunku erstmals aufhorchen (3. Minute), dann prüfte Nkunku aus wenigen Metern den Paderborner Schlussmann Leopold Zingerle, nach knapp siebzehn Minuten scheiterte wieder Werner.

Des einen Freud', des andern Leid: Paderborns Christian Strohdiek feiert seinen späten Ausgleich zum 1:1 in Leipzig. Timo Werner (links) mags nicht mitansehen. (Foto: Hannibal Hanschke/Pool via Getty)

Die erste wahrhaft schöne Angriffskombination der Leipziger aber brachte nach 26 Minuten die Führung. Nach einem Pass von Nkunku bediente Werner Leipzigs Mittelstürmer Schick, der überlegt ins rechte Eck einschob. Danach jedoch erlitt das Spiel der Gastgeber einen unerklärlichen Kurzschluss, der in der Aktion von Upamecano gipfelte. Nach einem eher harmlosen Zweikampf im Mittelfeld drosch er aus Wut den Ball weg - und sah die zweite gelbe Karte (43.). Nagelsmann warf ihm später mangelnde Spielvorbereitung vor. Denn dazu hätte gehört, vor Augen zu haben, dass Gladbachs Alassane Pléa am Vorabend in Freiburg (0:1) ebenfalls eine gelbe Karte wegen Ballwegschlagens gesehen hatte. "Da fehlt mir das Verständnis", sagte Nagelsmann verärgert. Leipzig musste wegen Upamecano den Vorsprung in Unterzahl verteidigen.

Zur zweiten Halbzeit nahm Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann seinen Stürmer Schick vom Feld und ersetzte ihn durch Nationalspieler Marcel Halstenberg, um die Abwehr wieder zu komplettieren. Die Leipziger verlagerten den Schwerpunkt ihres Spiels in die eigene Hälfte, überstanden eine Reihe von Fehlern im Aufbauspiel, ohne wirklich Angst um das eigene Tor haben zu müssen - und blieben bei Kontern gefährlich. Eine der besten Gelegenheiten hatte Winterzugang Dani Olmo, der Zingerle aus 15 Metern mit einem guten Schuss zu einer heroischen Parade zwang (60.); wenig später zeigte Werner in einer Szene all seine Qualitäten und Schwächen. An der rechten Außenbahn erkämpfte er aus eigentlich aussichtsloser Lage einen katastrophalen Rückpass von Collins, doch nachdem er Torwart Zingerle umkurvt hatte, bekam den Ball nicht mehr aufs Tor - obwohl (oder weil?) er hinreichend Zeit hatte, um zu überlegen, wie er den Ball unterbringen könnte.

Paderborn zeigt den Willen zur Auflehnung gegen den kaum abwendbaren Abstieg

Danach schien die Stunde der Paderborner zu schlagen: Sie dominierten plötzlich. Doch vor allem Christopher Antwi-Adjei vergab beste Chancen. Der mutige und optimistische Auftritt der Paderborner blieb wohl vor allem deshalb fruchtlos, weil Antwi-Adjei zwei gute Gelegenheiten ungenutzt ließ und der alten Paderborner Krux der mangelnden Chancenverwertung ein neues Kapitel hinzufügte (86./87.). Kurz nachdem Werner wieder nur die Oberkante der Querlatte traf, schaffte Paderborn doch noch den durchaus verdienten Ausgleich: in der Nachspielzeit, durch einen Abstauber von Innenverteidiger und Kapitän Christian Strohdiek.

Schuldenerlass von 100 Millionen Euro Durch einen Schuldenerlasses von 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018/2019 hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig dank Geldgeber Red Bull sein Eigenkapital gestärkt. "Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Leistung von Red Bull keine Gegenleistung gegenüberstehen - das ist aber nicht der Fall. Es ist eine Transaktion, die völlig üblich ist, insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga", sagte RB-Finanzdirektor Florian Hopp am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mitteldeutsche Zeitung und das Internetportal "RBlive.de" hatten zuvor über das Thema berichtet. Der 40-jährige Hopp betonte, dass es keine Schenkung durch den Geldgeber sei: "Die Frage, ob eine Schenkung vorliegt, ist klar zu verneinen. Dann würde auch Schenkungssteuer anfallen, was nicht der Fall ist. Darüber hinaus bekommt Red Bull seinen Zinsverlust in Form einer Vorzugsdividende ausgeglichen." Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass RB Leipzig jetzt zusätzliche 100 Millionen Euro auf dem Konto habe. Hopp begründete den Schritt vor allem mit der sportlichen Entwicklung bis in die Champions League des von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz alimentierten Klubs. Wachsende Spielergehälter sowie breitere Strukturen im Verein und die Umsatzsteigerungen machten den Schuldenerlass notwendig. DPA

Baumgart beugte sich nach dem Schlusspfiff nach vorn und stützte die Hände auf die Knie, hielt lange in dieser Stellung inne. Doch so resignativ die Geste wirkte, am Ende ließ er doch den Willen zur Auflehnung gegen den kaum abwendbaren Abstieg erkennen, den auch seine Mannschaft in Leipzig zeigte. Bei vier verbleibenden Spielen ist der Nichtabstiegsplatz elf Punkte entfernt. "Abgestiegen war ich laut Experten schon vor der Saison", sagte Baumgart, und: "Es sind jetzt acht Punkte (auf den Relegationsplatz 16, d. Red.). Es war vorher schon schwierig, jetzt wird es noch schwieriger, wenn wir nur über den Klassenerhalt reden. Aber wir in Paderborn reden nicht nur über den Klassenerhalt, sondern wir reden von der Art, wie wir Fußball spielen, wie wir auftreten wollen." Und die konnte man sich wieder einmal anschauen