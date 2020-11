Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Das Tor von Hannes Wolf, das den bisherigen Tabellenführer Leipzig ins Unglück und vom Thron stürzte, wäre recht einfach zu verhindern gewesen. Im Herzen des RB-Strafraums, inmitten einer Unmenge von Leipziger Gegenspielern, fanden die Gladbacher Stürmer derart viel Platz, dass Patrick Herrmann eine Hereingabe von Alassane Plea mit viel Gefühl zu Wolf abprallen lassen konnte. Der 21 Jahre alte Österreicher durfte sich den Ball zehn Meter vor dem Tor sogar noch zurechtlegen, um ihn danach zielgenau ins hintere Toreck zu schlenzen.

Leipzig hätte dieses schmerzhafte 0:1 aber noch einfacher verhindern können - indem sie Wolf im Sommer gar nicht erst an Mönchengladbach abgegeben hätten.

Nach dem 0:5 in Manchester nun ein 0:1! Während Wolf feiert, steckt RB im ersten Saisontief

Dieser Siegtreffer in der 60. Minute des Topspiels der sechsten Ligarunde hat vermutlich mehr Folgen, als dass Leipzig in der Tabelle von Platz eins auf drei abgerutscht und die Borussia ins obere Tabellendrittel aufgerückt ist. Dieser Treffer wird bei Leihgeschäften im Fußball künftig wohl noch mehr als ohnehin schon dafür sorgen, dass verleihende Klubs vertraglich verbieten, dass der verliehene Spieler gegen sie selbst zum Einsatz kommen darf. Das ist ohnehin schon eine gängige Praxis in der Branche: Man will damit verhindern, dass genau das geschieht, was am Samstag in Mönchengladbach passierte. Wolf ist für ein Jahr von Leipzig an die Borussia ausgeliehen, es gab aber in seinem Zeitvertrag ausdrücklich kein Spielverbot für ihn für die direkten Duelle. Wolf wurde also von Trainer Marco Rose, mit dem er schon in Salzburg harmoniert hatte, extra in die Startelf berufen, er schoss das einzige Tor des Tages - und tat dem Klub weh, dem er offiziell immer noch angehört.

Umso schöner fiel nach dem Spiel die Erklärung des Leipziger Trainers Julian Nagelsmann aus. Gefragt, warum man Wolf für dieses Spiel nicht vertraglich habe sperren lassen, hielt der 33-Jährige einen Monolog über Sportlichkeit und Fairness: "Warum soll man gegen den Ex-Klub nicht spielen dürfen?", fragte Nagelsmann rhetorisch, "ich finde so eine Regelung blöd. Wenn man Sorge hat, dass einen der Spieler zu einer Niederlage schießt, dann sollte man ihn vielleicht gar nicht erst verleihen, sondern behalten und spielen lassen." RB-Sportdirektor Markus Krösche ergänzte: "Das ist eine Frage des Fairplay."

Nach nur einem Jahr in Leipzig, vor dessen Beginn er sich bei Österreichs U21 das Sprunggelenk gebrochen hatte und in dem er nach seinem monatelangen Ausfall nur wenige Einsätze bekam, ließ sich Wolf im Sommer nach Gladbach transferieren - mit der Absprache, ab einer bestimmten Zahl von Einsätzen im Sommer 2021 von der Borussia fest verpflichtet zu werden. Wolf und Trainer Rose verbindet viel. 2017 gewannen sie mit RB Salzburgs U18-Junioren den Champions-League-Nachwuchswettbewerb, die Youth League, 2018 und 2019 wurden sie mit den RB-Profis österreichischer Meister. Rose wechselte dann nach Mönchengladbach, Wolf nach Leipzig. Nur ein Jahr später fanden sie nun am Niederrhein wieder zusammen.

Wolfs Treffer war in mancher Hinsicht relevant. Er bedeutete den ersten Gladbacher Heimsieg der Saison und den ersten überhaupt im neunten Ligaduell mit Leipzig. Für RB war es die erste Liganiederlage der Saison, und nach der 0:5-Klatsche in Europas Königsklasse bei Manchester United drei Tage zuvor ist nun in manchen Medien schon von einer "kleinen Krise" die Rede. Umso höher ist jetzt der Druck in der Champions League, in der Leipzig am Mittwoch Paris Saint-Germain empfängt. "Da sollten wir gewinnen", sagt Nagelsmann, "ohne Sieg gegen Paris wird es schwer für uns in der Gruppenphase." Leipzig, im August erst im Halbfinale just an PSG gescheitert, droht sonst in einer starken Gruppe diesmal die K.-o.-Phase zu verpassen.

Da geht es den Gladbachern nicht anders. Sie schienen in ihrer Gruppe recht chancenlos zu sein, trotzten Inter Mailand und Real Madrid aber zwei Unentschieden ab (jeweils 2:2) und könnten sich mit einem Sieg bei Schachtjor Donezk am Dienstag sogar an die Gruppenspitze setzen. Nachdem die Borussen gegen Inter und Real jeweils in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten und auch in der Liga gegen Union Berlin und Wolfsburg späte Gegentreffer bereits Siege gekostet hatten, war die Anspannung gegen drückende Leipziger in der Schlussphase spürbar - und die Erleichterung beim Abpfiff umso größer.

"Das war ein schöner, ein wichtiger und verdienter Sieg", sagte Rose, "die Jungs haben es zu Ende gearbeitet, wir haben endlich mal wieder zu null gespielt." Für Wolf war wichtig, dass seinem ersten Pflichtspieltreffer seit 17 Monaten in den Schlussminuten nicht die Relevanz geraubt wurde. "Wir haben endlich mal ein gutes Spiel über die Zeit gebracht", sagte auch er - und nahm gleichermaßen Glückwünsche von Kollegen und Verlierern entgegen.