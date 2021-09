RB Leipzig will das 6:0 gegen Hertha BSC mit drei Punkten gegen Brügge krönen. Ein Sieg gegen die Belgier ist angesichts der Situation in der Gruppe Pflicht. Vorstandschef Mintzlaff dementiert, dass Mario Gomez Sportdirektor wird.

Die gute Laune vom 6:0-Kantersieg gegen Hertha BSC hat RB Leipzig locker in die neue Woche transportiert. Für Geburtstagskind Marcel Halstenberg war am Montag auf dem Vereinsgelände ein Kuchen vorbereitet worden, der verletzte Nationalspieler konnte sich vor der Reha-Einheit zudem auf ein Ständchen seiner Teamkollegen einstellen. Wunsch und Auftrag, die der 30-Jährige bei dieser Gelegenheit an seine Mitspieler gerichtet haben dürfte, waren wohl: drei Punkte im zweiten Champions-League-Gruppenspiel an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) zu Hause gegen den FC Brügge. Ein Sieg gegen den belgischen Meister ist praktisch alternativlos, wollen die Leipziger nicht sogar schon um die Europa League zittern müssen. "Etwas anderes gibt es nicht. Das ist unsere Mentalität", sagte Spielmacher Emil Forsberg.

Die Lage für die mäßig in die Saison gestarteten Leipziger ist verzwickt. Realistisch betrachtet ist in der Gruppe A mit Paris Saint-Germin und Manchester City maximal Platz drei möglich. Doch weil Brügge sich mit dem 1:1 gegen Paris einen Bonuspunkt erspielt hat, liegt der Druck nach dem 3:6-Debakel in Manchester bei Leipzig. Da kommt das neue Selbstvertrauen durch das 6:0 gegen die Hertha gerade recht. Ebenso, dass Trainer Jesse Marsch wieder auf altgediente Spieler wie Yussuf Poulsen oder Forsberg setzt. Gegen Berlin stand in Josko Gvardiol nur ein Zugang in der Startelf. Das hat auch in den Köpfen der Spieler etwas ausgelöst. "Wie wir füreinander da waren, war das Wichtigste. Das hat ein bisschen gefehlt in den letzten Wochen", sagte Poulsen. Für Forsberg war das aber keine Charakterfrage, sondern schlicht Konsequenz der miesen Ergebnisse. "Es ist nicht einfach, wenn man unter Druck steht. Für unser Selbstvertrauen war es wichtig, wieder in Schwung zu kommen", sagte der schwedische Nationalspieler. Und natürlich auch für Trainer Marsch. Allerdings muss der Amerikaner gegen Brügge zwangsläufig umbauen. Angeliño fehlt nach seiner gelb-roten Karte in Manchester gesperrt. Ein Systemwechsel weg von der erst gegen Hertha wieder eingeführten Dreierkette ist dennoch unwahrscheinlich, zumal Spieler und Trainer betonten, wie wohl sie sich damit fühlten.

Vorstandschef Oliver Mintzlaff verriet unterdessen, dass RB einen bestimmten Kandidaten für die Nachfolge des zu Eintracht Frankfurt gewechselten Sportdirektors Markus Krösche im Auge habe. "Wir haben einen, auf den wir uns konzentrieren", sagte Mintzlaff. Wen, das behielt er für sich. Zuvor hatte der Geschäftsführer Medienberichte dementiert, wonach RB sich auf den ehemaligen Nationalspieler Mario Gomez festgelegt habe. "Mario Gomez wird nicht Sportdirektor", erklärte Mintzlaff, "wir haben auch gar nicht darüber gesprochen."