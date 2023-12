Von Cornelius Pollmer, Leipzig

Es ist ja völlig klar, dass der Höhepunkt dieses Samstagabends in Leipzig sich um den innerhalb des Konzerns nach New York wechselnden Spielmachers Emil Forsberg herausbilden wird. Es ist nur erstens zunächst unklar, in welcher Weise der Abend diesen Höhepunkt anlaufen wird, und es ist zweitens im Profifußball nicht anders als im Stadttheater: Bis es bei der Klimax endlich so richtig zur Sache geht, ist allerlei Hinleitung auszuhalten und auszusitzen, Nebenpersonal müht sich ab, Momente retardieren.