2. März 2019, 22:26 Uhr Leipzig gewinnt Ignorierte Rufe

Der 1. FC Nürnberg wehrt sich auch gegen Leipzig tapfer, bleibt allerdings ohne Chancen und kämpft weiter um den Anschluss.

Von Christoph Ruf, Nürnberg

Es ist derzeit keine gute Idee, bei Spielen des 1. FC Nürnberg noch ein kleines Schwätzchen zu halten, ehe man sich auf seinen Platz begibt - man könnte das Wesentliche verpassen. So war es am vergangenen Wochenende beim 1:2 in Düsseldorf, als Matheus Pereira in der vierten Minute vom Platz flog und damit den Spielverlauf entscheidend beeinflusste. Und so war es diesmal, beim 0:1 gegen Leipzig.

Dabei deutete am Samstag vieles daraufhin, dass es ein Positiverlebnis sein würde, mit dem die Clubfans in die Partie kommen würden. Leipzigs Ibrahima Konaté kollidierte in der neunten Minute an der Strafraumkante mit Tim Leibold. Und dem ersten Glücksfall für eine Nürnberger Mannschaft, die selten aus dem Spiel heraus Torgefahr entwickelt, folgte sogleich ein zweiter. Denn der Kölner Keller entschied auf Elfmeter statt auf Freistoß. Hanno Behrens stand glaubwürdig lässig da, lief an - und nagelte den Ball mit Karacho an die Latte (10.). Die gelbe Karte für Konaté nahm Schiedsrichter Daniel Schlager zurück und kommunizierte das auch an die Kapitäne und die Trainer. Da das den Zuschauern allerdings nicht mitgeteilt wurde, ärgerten sich die, als Konaté nach seiner vermeintlich zweiten gelben Karte auf dem Platz bleiben durfte. Zu Unrecht, wie Spieler und Trainer fanden. "Es darf keine Doppelbestrafungen geben", sagte Boris Schommers. "Und ich nehme lieber den Elfmeter."

Dass der verschossen wurde, war für den Interims-Trainer ein "verpasster Türöffner". Das größere Problem war jedoch, dass an der Tür danach nicht mal mehr gerüttelt wurde. Denn der Elfer blieb lange Zeit nicht nur die einzige Chance für den Club, sondern sogar der einzige Torschuss. Und das trotz allen Bemühens, denn mangelnden Einsatz konnte man der Mannschaft auch gegen Leipzig nicht vorwerfen. Erst in der 90. Minute (!) brachte Virgil Misidjan dann einen Ball aufs Tor, den RB-Keeper Peter Gulacsi ohne jede Mühe hielt. Es gibt viele Bundesligaspiele, in denen würde man so ein Ereignis als Chronist nicht einmal notieren. Beim FCN sind über solche Ereignisse nicht nur die Fans erfreut.

Allerdings stellte sich Leipzig, das natürlich vollauf verdient gewann, auch nicht immer glorios an. Kevin Kampl (26.), Yussuf Poulsen (19.) und der starke Marcel Sabitzer (37.) beschäftigten Club-Keeper Christian Mathenia im ersten Durchgang, im zweiten passierte dann auch im Nürnberger Strafraum nicht mehr viel. Musste es auch nicht, schließlich hatte Lukas Klostermann (40.) mit einem Gewaltschuss das 0:1 erzielt. Dass das nach einem Eckball geschah, den die Club-Defensive nicht geklärt bekam, war für Eduard Löwen mindestens genauso ärgerlich wie das Tor an sich: "Man erwartet ja von Leipzig, dass sie sich super durchspielen. Wenn danach ein Tor gefallen wäre, wäre es fast besser zu ertragen. Aber durch einen Standard..."

Nürnberg gibt sich kämpferisch und wirkt defensiv stabil

Was folgte, waren die sattsam bekannten Versicherungen der Nürnberger Spieler, die ja seit Wochen tapfer behaupten, dass sie selbst noch "hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die Siege kommen, wenn wir so weiterspielen" (diesmal: Patrick Erras). Ob man ihnen das nun glauben kann oder nicht - de facto haben sie auch in der Außendarstellung ja keine andere Chance, als das Beste aus ihren beschränkten Möglichkeiten zu machen. Jetzt den Abstieg zu verkünden, wäre ja nicht nur angesichts der Tatsache, dass Hannover und Stuttgart nicht viel besser dastehen, falsch. Es wäre auch kein gutes Signal an die Zuschauer - über 35 000 kamen trotz Nieselregens und Platz 18 auch am Samstag.

Etwas differenzierter als seine Spieler vertrat dann auch Schommers die These vom immer noch offenen Saisonausgang. So habe man "gegen die laufstärkste, schnellste und zweikampfstärkste Mannschaft der Liga" nur wenige Chancen zugelassen und "90 plus x" noch die Chance auf ein Remis gehabt. Man habe sich jedenfalls "nicht wie im Hinspiel auseinanderschießen" lassen. Das endete im Herbst bekanntlich 0:6.

Tatsächlich war der Club am Samstag - wie bereits beim letzten Heimspiel, dem 0:0 gegen den BVB - defensiv stabil und schaffte es so auch abermals, das Publikum hinter sich zu bringen. Dass da eine Mannschaft tut, was sie kann, um sich gegen das wohl Unvermeidliche zu stemmen, wird honoriert. Illusionen macht sich beim FCN-Anhang allerdings kaum noch einer. Als die gut gefüllte Gästekurve nach dem Schlusspfiff hämisch "Absteiger"-Rufe Richtung Nordkurve versandte, wurde das im sich leerenden Rund geflissentlich ignoriert. Sie haben ja wohl Recht.