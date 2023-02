Von Cornelius Pollmer, Leipzig

Die Ausgangslage dieses Spiels in Leipzig war nun eine, mit der vor wenigen Jahren niemand gerechnet hätte, ja, auf die in den Wettstuben des Landes keiner auch nur einen einzigen alten Knopf gesetzt hätte, und wäre es einer vom Mantel der ungeliebten Tante gewesen, einem Erbstück. Die Ausgangslage dieses Spiels nämlich war zum Einen eine interessante Tabellenkonstellation der beiden Kontrahenten (ein Punkt Abstand vor dem Topspiel) - sowie ihre jeweilige Luxusmüdigkeit. Sowohl Leipzig als auch Frankfurt hatten wenige Tage vor dem direkten Duell in der Liga Hinspiele im Achtelfinale in der Champions League zu bestreiten.

So ähnlich der Vorlauf zu diesem Spiel für beide Mannschaften in dem gewesen war, was man einmal das "Konzert der Großen" nannte, so unterschiedlich traten sie dann aber vor allem in der ersten Halbzeit auf. Deutlich schneller erzählt ist der Verlauf aus Frankfurter Sicht, die diese erste Halbzeit weitgehend saft- und kraftlos eher abwarteten als zu gestalten. Außer einem gelegentlichen Solo für Kolo, Nachname Muani, brachte die Eintracht kaum etwas auf den Platz. Dieser Muani aber, der unter der Woche Rot gegen Neapel gesehen hatte, war erstens allein im Angriff und fand dort zweitens in Joško Gvardiol einen gar nicht mal so hidden Champion dieses Spiels, einen Zerstörer der neuen Schule, der elegant und geräuscharm, sozusagen fast einfühlsam bei jedoch nicht mangelnder Klarheit Muani bedeutete: Hier, mein Freund, ist Ende Gelände. Fazit jedenfalls aus Frankfurter Sicht: Solche Spiele und Spielhälften gibt es - ungünstig, wenn sie einem gerade in Leipzig unterlaufen.

Denn RB legte bei zunächst schwierigen Wetterbedingungen (leichter Pyronebel mit Sichtweiten unter 50 Passmetern) in einer Weise los, die der ehemalige Leipziger und aktuelle Sportvorstand der Eintracht, Markus Krösche, nach dem Spiel als "scharf" würdigte. Belebt auch durch die Spielintelligenz des seit längerem einmal wieder auftretenden Yussuf Poulsen ging RB bei eigenem Ballbesitz mit einer 2-4-4-Formation zu Werke, aus der heraus sich ein so gewaltiger Druck entwickelte, dass er schon in der 7. Minute zum 1:0 führte. Den Ballverlust von Frankfurts Tuta verschärfte der stets präsente Emil Forsberg zu einer Vorlage, die Timo Werner, nein, nicht verstolperte, sondern ins Tor hinein.

Timo Werner erzielt das 1:0, legt das 2:0 auf und bedankt sich hinterher bei seinem Trainer für gelegentliche Tritte in den Hintern

"Schmerzen, kalt, alles", winkte Werner nach dem Spiel erste Nachfragen ab, um dann aber doch zu Protokoll zu geben: schön war's. "Absolutes Traumtor", sagte er, und dann, ernsthafter, dankte Werner seinem Trainer, Marco Rose, der sowohl voll hinter ihm stehe als auch - offenbar von dort, weil in guter Position - ihm gelegentlich in den Hintern trete. "Wenn er das so wahrnimmt, dann wird das so sein und dann kann er das gerne haben", sagte dazu wiederum Rose und überdies, dass Werner diese Woche gut gespielt habe, was auch insofern erwähnenswert war, als Werner tatsächlich schon beim 1:1 gegen Manchester City einen wertvolleren Beitrag geleistet hatte, als aus der puren Statistik herauszulesen gewesen war.

Apropos, "manchmal helfen Statistiken dann auch, ein Spiel zu erklären", sagte Rose nach dem 2:1 (2:0) und meinte damit zwei Dinge. Zum Einen, dass seine Mannschaft nach herrschender Meinung und auch der von Gästetrainer Oliver Glasner verdient gewonnen habe - zum Anderen, dass es aufgrund der zweiten Hälfte und aller möglichen Spielstatistiken ein alles in allem aber doch enges Spiel gewesen sei.

Um dieses enge Spiel für sich zu entscheiden, brauchte Leipzig das zweite Tor kurz vor der Pause. Wieder leitete Forsberg ein, diesmal über Dominik Szoboszlai, der in einem leicht elliptischen Lauf sowohl Zeit als auch Passoptionen gewann, um den klug startenden Timo Werner zu bedienen. Wieder konnte man sich als interessierter Zuschauer an dieser Stelle fragen, warum Frankfurt speziell Werner so viel Raum gab. Zur Überraschung mancher schloss dieser Werner über links kommend dann nicht selbst ab, sondern brachte als Prophet eines wunderbar herausgespielten Tors den Ball zu Forsberg, der am zweiten Pfosten - das schreibt sich immer so leicht, aber genau so sah es in diesem Fall auch aus - mühelos einschob (40.).

Frankfurts Djibril Sow wuchtet den Ball zum Anschlusstreffer ins Netz. Zu mehr reicht es für die Eintracht aber nicht mehr.

In der Pause setzte Schnee ein und nach dem Snow kam Sow, Vorname Djibril. Nach einer Frankfurter Hereingabe in den Rückraum donnerte Sow von dort den Ball auf eine Weise ins Netz (61.), die das Wort "Vollspann" zu klein und zärtlich und jedenfalls nicht adäquat erscheinen lässt. Damit schien sich ein Auftakt zu verstetigen, eine Idee davon, wie dieses lange Zeit eindeutige Spiel noch kippen könnte, wenigstens zu einem Unentschieden. Glasner erkannte diese zweite Halbzeit hinterher an, er sprach von "Phasen, in denen wir gut mithalten können" - solche habe es gegen Neapel gegeben und jetzt auch gegen Leipzig, und wiewohl ihn solche "Nehmer-Qualitäten" seiner Mannschaft immer wieder beeindruckten, seien sie gegen Gegner wie die beiden genannten am Ende zu wenig: "Wenn wir nicht die ganzen 90 Minuten auf unserem oberen Level agieren, dann reicht es gegen eine Mannschaft wie Leipzig nicht." Wenn er so etwas erkenne, so Glasner, "dann brodelt es in mir", brodeln im Sinne von: daran schleunigst arbeiten, "Ärmel hochkrempeln".

Wie schon gegen Manchester City wirkt RB-Trainer Rose dem Erstarken des Gegners mit klugen Wechseln entgegen

Nicht gereicht gegen Leipzig hat es für Frankfurt auch, weil Marco Rose in das Erstarken des Gegners hinein wie schon gegen Manchester City mit klugen Wechseln reagierte. In diesem Fall brachte er erst den lange vermissten Christopher Nkunku, dessen Kopfbekleidung beim Aufwärmen den äußerst falschen Eindruck nahegelegt hatte, er, Nkunku, müsse am Abend noch in den Süden der Stadt fahren, um in einem mit "C" beginnenden und auf "onnewitz" endenden Stadtteil seinen Wurfarm zu trainieren. Stattdessen besorgte Nkunku mit ein paar Laufwegen und ein paar Pässen einen Teil jener Unruhe, die half, Frankfurts Spiel zu stören - und die so richtig erst aufkam, als Rose drei Wechsel auf einmal vollzog und so einen Moment schuf, in dem die Stadiondurchsage mal wieder klang wie die Ziehung der Lottozahlen.

In dieser Unruhe verlor Frankfurt ein wenig den gerade erst aufgenommen Faden - und Leipzig stabilisierte sich in einer Weise, die das 3:1 bald wieder wahrscheinlicher machte als ein 2:2, und es stabilisierte sich mit einer hervorragend ineinandergreifenden Offensive, als deren Antreiber Konrad Laimer zwar auffällig, aber eben doch nur einer unter vielen war.

Die beiden Trainer wollten jeweils, wie man so sagt, das Ergebnis nicht überbewerten - und nahmen in unterschiedlicher Weise aus diesem Samstag etwas mit. Glasner wollte die Ausrede nicht gelten lassen, Neapel könnte Frankfurt tiefer in den Knochen gehangen haben als Manchester Leipzig: "Wenn du woanders dafür die Ursache suchst, wirst du es nicht ändern können ... die Vorbereitung war gut, das Essen war auch nicht verdorben."

Marco Rose wiederum, der manchmal an der Seitenlinie so sanft lächelt, als wäre er ein Vertrauenslehrer auf Klassenfahrt, den wirklich gar nichts mehr aus der Ruhe bringen könne, dieser Marco Rose nun wollte sich nach dem Spiel nicht in Heiterkeit verlieren. Sicher, es sei "wichtig für uns, dass wir nicht irgendwie gewinnen", sondern eben verdient. Aber, sagte Rose mit Blick auf nichts anderes als die Partie bei seinem ehemaligen Arbeitgeber in Dortmund am kommenden Freitag: "Siege verpflichten zu mehr."