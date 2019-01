27. Januar 2019, 19:50 Uhr Bundesliga Leipzig knackt die Düsseldorfer Serie

Die Aufwärtsphase der Fortuna endet gegen RB jäh, weil Friedhelm Funkels Team beim 0:4 den Beginn völlig verschläft. Leipzig jubelt über einen starken Offensivmann.

RB Leipzig hat Fortuna Düsseldorf brutal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und seinen eigenen Fehlstart in die Bundesliga-Rückrunde eindrucksvoll korrigiert. Nach zuvor drei Auswärtsspielen in der Liga ohne Sieg und eigenen Treffer gewannen die Sachsen beim Aufsteiger hochverdient mit 4:0 (3:0) und verbesserten sich auf den vierten Platz, der in die Champions League führt. Der überragende Yussuf Poulsen (2., 16.) und Ibrahima Konate (9.) machten bereits in der Anfangsphase den dritten Auswärtssieg der Roten Bullen in dieser Saison praktisch perfekt. Konrad Laimer (68.) setzte mit seinem ersten Bundesligator den Schlusspunkt. Leipzig war mit einem 0:1 gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde gestartet.

Die Fortuna, die im Hinspiel noch ein 1:1 in Leipzig erreicht hatte und zuletzt durch vier Siege in Serie, darunter ein 2:1 gegen Tabellenführer Dortmund, für Furore gesorgt hatte, war nicht mehr als ein Sparringspartner für das Team von Trainer Ralf Rangnick.

Die Hausherren liefen zu Ehren von "Teufelskerl" und "Fußball-Gott" Toni Turek in einem dunkelgrauen Sondertrikot auf. Der Weltmeister von 1954 und frühere Fortuna-Keeper wäre am 18. Januar 100 Jahre alt geworden. Düsseldorf agierte vom Start weg wie von allen guten Geistern verlassen und lud die Sachsen förmlich zu Gegentoren ein. Leipzig nahm die Geschenke dankend an.

Zunächst ermöglichte Fortuna-Torwart Michael Rensing den Gästen mit einem kapitalen Bock einen Start nach Maß, als er nach einer Ecke von Marcel Halstenberg den Ball fallen ließ. Da seine Vorderleute anschließend auch indisponiert waren, konnte Poulsen seinen neunten Saisontreffer erzielen. Nur sieben Minuten später befand sich Fortuna erneut im Winterschlaf, den der französische Innenverteidiger Konate zu seinem ersten Bundesligatreffer nutzte. Kurz darauf düpierte wiederum der Däne Poulsen die Fortuna-Defensive, die völlig neben der Spur war.

Die Gäste schalteten nach ihrem Feuerwerk in den ersten 20 Minuten einen Gang zurück, sodass sich die sichtlich geschockte Fortuna vor 34.394 Zuschauern ein wenig aus dem Klammergriff der Leipziger befreien konnte. Der Favorit bestimmte aber nach wie vor klar das Geschehen, Düsseldorf hatte lediglich nach einer knappen halben Stunde durch Kapitän Oliver Fink eine gute Möglichkeit. Im zweiten Durchgang bereitete die Fortuna den Leipzigern weitaus mehr Schwierigkeiten als im ersten Durchgang. Dodi Lukebakio (48.) und wiederum Fink (56.) vergaben gute Möglichkeiten, auch der eingewechselte Marwin Ducksch sorgte vor dem Tor von RB-Keeper Peter Gulacsi für Gefahr. Nach einer kurzen Sturm- und Drangphase der Düsseldorfer hatten die Leipziger, die am kommenden Freitag beim Abstiegskandidaten Hannover 96 mit dem Trainer Thomas Doll erneut auswärts antreten müssen, aber wieder alles im Griff und brachten nicht zuletzt durch den Treffer von Laimer die drei Zähler locker ins Ziel.