Es ist kein Jahr her, da gab es nicht viele Menschen in Europa, die von der Existenz eines Außenbahnspielers namens Yan Diomande aus der Elfenbeinküste wussten. Borja Jiménez, der heute Trainer beim spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ist und Diomande vor weniger als einem Jahr zum Erstligadebüt beim spanischen CD Leganés verhalf, zählt dazu.