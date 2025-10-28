Zum Hauptinhalt springen

DFB-PokalMedizinischer Notfall: Leipziger Anhänger stirbt in Cottbus

Beide Fanlager stellten die Anfeuerung
Beide Fanlager stellten die Anfeuerung (Foto: Robert Michael/Robert Michael/dpa)

Leipzig trauert um einen Fan. Nach Klubangaben kam es vor dem Pokalspiel gegen Cottbus ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig trauert um einen Fan. Am Rande des Pokalspiels der Sachsen beim Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus ist ein Leipziger Anhänger gestorben. Das teilte der Klub mit. „Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist“, hieß es in der Mitteilung des zweimaligen DFB-Pokalsiegers.

Auch der Stadionsprecher teilte es vor Anpfiff der zweiten Halbzeit beim Stand von 3:0 für RB mit. Eine Schweigeminute wurde abgehalten. Beide Fanlager hatten dann den Support eingestellt. RB teilte zudem mit, dass man „aus Respekt vor den Angehörigen die Liveberichterstattung aus Cottbus auf ein Mindestmaß reduzieren wird. In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund“.

