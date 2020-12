Von Javier Cáceres, Leipzig

Meisterschaften werden selten in direkten Duellen gewonnen, aber oft in Spielen verloren, wie es RB Leipzig am Samstag gegen Werder Bremen bestreiten musste. Zum Beispiel: Am Ende eines aufreibenden Kalenderjahres, mitten in Zeiten sich auftürmender Verpflichtungen, oder auch: im siebten Spiel in 21 Tagen. All das war ja gegeben, als Leipzig den SV Werder empfing, und siehe: das Team von Julian Nagelsmann siegte mit 2:0, mit großer Seriosität und sehr souverän, wie der Coach hernach sagen sollte, ohne je in die Verlegenheit zu geraten, um den Sieg zu bangen. Nach der Woche mit dem Sieg gegen Manchester United und der damit einhergehenden Qualifikation für die K.-o.-Runde der Champions League hatte er ausgerufen, dass die Partie "ein Charaktertest" werden würde: "Und den haben wir bestanden."

Werder hatte anfangs dazu beigetragen, den Test nicht allzu leicht erscheinen zu lassen. Sie hatten die Leipziger mit aggressiver, nach vorn orientierter Verteidigung beschäftigt und gut 20 Minuten vom eigenen Tor ferngehalten. Doch kurz nachdem Spielmacher Dani Olmo seinen Kollegen Justin Kluivert mit einem genialen Hackentrick in Szene gesetzt und der Niederländer den Ball über das Werder-Tor befördert hatte (22.), veränderte eine unbedarfte Abwehraktion von Werders Kapitän Ludwig Augustinsson das Duell grundlegend.

Bei einer Flanke in den Bremer Strafraum stieg der Schwede hoch - und traf den dänischen RB-Stürmer mit dem Arm voll im Gesicht. Der Schiedsrichter pfiff Elfmeter, und Marcel Sabitzer verwandelte sicher (26.). "Das gibt's doch gar nicht! Der springt doch nur hoch!!", echauffierte sich Werders-Trainer Florian Kohfeldt laut vernehmbar, und später war sogar zu hören, dass er sagte, man habe Werder das Spiel genommen. Die TV-Bilder freilich ließen keine Zweifel an der Berechtigung des Strafstoßes zu; und als später die Hitze des Gefechts aus ihm gewichen war und er selbst die Wiederholung studiert hatte, entschuldigte sich Kohfeldt in aller Form, auch beim Schiedsrichter. Er hatte in Realzeit nicht wahrgenommen, dass Augustinssons Arm im Spiel gewesen war.

Mit dem Rückendwind des Tores fiel es Leipzig leicht, das Spiel zu dominieren und die Heimserie auf neun Pflichtspielsiege auszubauen - und das ohne seinen "Mitarbeiter der Woche" Angeliño, der wegen hoher Belastungswerte erstmals in dieser Saison eine Schaffenspause verordnet bekommen hatte und bloß auf der Bank saß. Kaum etwas ließ Bremer Hoffnung keimen, nicht einmal die wiederholten Fehler von Mittelfeldspieler Kevin Kampl im Spielaufbau - zumal die Verteidigung Leipzigs mit Willi Orban und Dayot Upamecano grundsolide operierte. Dafür geriet das Werder-Tor in der 36. Minute wieder in Gefahr, als Mittelstürmer Yussuf Poulsen eine unzulängliche Faustabwehr von Werder-Torwart Jiri Pavlenka aus 18 Metern neben das Tor setzte (36.).

Olmo entscheidet die Partie noch in der ersten Halbzeit

Größere Entschlossenheit zeigte Dani Olmo kurz vor der Pause. Nach einer langen Ballstafette bediente Poulsen den Spanier per Hacke, und Olmo spielte den Ball durch die Beine von Christian Groß, ehe er mit einem trockenen Rechtsschuss zum 2:0 vollendete, was auch der Endstand sein sollte (42.). "Wir sind nach dem 0:1 nie wieder richtig in die Partie reingekommen", gestand Werders Romano Schmid nach seinem ersten Startelfeinsatz. Und auch nach der Pause war kaum ein Akt der Auflehnung der Werderaner zu sehen. Sie eröffneten immer wieder Leipzigern Gassen, so dass Torwart Jiri Pavlenka das Gegenteil eines Wellness-Nachmittags verlebte. In der 66. Minute rettete der Tscheche vor Kluivert, 180 Sekunden später betete er einen feinen Lupfer Poulsens an den Pfosten; der Däne war nach einem Querpass von Kluivert ebenfalls allein vor Pavlenka aufgetaucht.

Werder hatte dem nur ein Schüsschen von Leonardo Bittencourt (72.) entgegenzusetzen, dazu einen Querschläger von Leipzigs Innenverteidiger Willi Orban, der auf dem Netz des eigenen Tores landete. Und am Ende einen harmlosen Kopfball von Joshua Sargent in der Nachspielzeit. Im Grunde aber verstrichen die Minuten langsamer als am Gleis bei den handelsüblichen Verspätungen der Deutschen Bahn.

Und so waren die besten Nachrichten für die Werderaner am Samstag nicht auf dem Rasen, sondern auf der Tabelle zu finden. Sie besagten: Der Abstand zum Relegationsplatz 16 ist gleich geblieben, auch der 13. Tabellenplatz wurde verteidigt. Und wenn man den Samstag aus Bremer noch positiver wenden will, so weckte der offensiv harmlose Auftritt insofern Hoffnungen, als ihre aufregendsten Offensivkräfte, Niklas Füllkrug und Milot Rashica, nicht dabei, mithin nicht verantwortlich für den Mangel an Torgefahr gewesen waren. Irgendwann werden sie zurückkehren, womöglich zeitig genug, um das Drama der vergangenen Spielzeit nicht noch einmal zu erleben, die fast in die zweite Liga geführt hätte. Aus der Distanz können sie zuschauen, wie die Leipziger mutmaßlich um den Titel kämpfen.