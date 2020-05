Mit einem 2:2 gegen Hertha BSC versäumt es Leipzig, in der Tabelle am BVB vorbeizuziehen. Bruno Labbadia gelingt dagegen weiter ein Start nach Maß.

In einem Spiel, das von mehr Unfällen geprägt war als jeder Crash-Test-Dummy imstande aushalten könnte, hat es RB Leipzig versäumt, die Illusion eines Meisterschaftskampfes zu nähren. Der Herbstmeister tat es seinen Tabellennachbarn Dortmund, Mönchengladbach und Leverkusen nach, verpasste durch ein 2:2-Unentschieden gegen die Berliner aber nicht nur einen Sieg, sondern den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. "Wir haben zwo Punkte verloren", sagte ein sichtlich angefressener Leipziger Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel.

"Wir haben richtig Lust auf das Spiel", sagte Herthas neuer Trainer Bruno Labbadia vor der Partie. Und man konnte das hören, spüren, sehen, als die Herthaner sich aufwärmten. Da schon war Einiges von der Intensität zu sehen, die Hertha nach Spielbeginn auf dem Platz zelebrierte. Gegen ein Leipziger Team, das nach dem Aufwärmen eine Umstellung vornehmen musste: Kevin Kampl meldete sich mit muskulären Problemen ab und wurde durch Tyler Adams ersetzt .

Dessen erste Aktion, kurz nach Spielbeginn, sollte Folgen haben: Bei einem Kopfballduell kollidierte er mit Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt, der zunächst weitermachen konnte, der Hertha aber nur einen einzigen Dienst erweisen konnte. Er trat einen Eckball, den Marco Grujic mit dem rechten Außenrist zur Berliner Führung verwandeln konnte, weil die Leipziger auf ihren Positionen verharrten, als stünden sie Modell für ein Denkmal (9.). "Wir haben das verteidigt wie eine Schülermannschaft", zürnte RB-Coach Nagelsmann.

Noch ehe der Jubel erstorben war, signalisierte Plattenhardt der Bank, dass er ausgewechselt werden müsse. Es war ihm offenkundig schwindelig - und verschwand in die Kabine. So bekam er nicht mit, dass sich ein Spiel entwickelte, in dem sich Hertha anfangs mutiger präsentierte, als es RB-Trainer Julian Nagelsmann erwartet hatte.

Nach einer Viertelstunde hatte Herthas Dauerläufer Vladimir Darida eine gute Gelegenheit aus 18 Metern, nachdem Rechtsaußen Dodi Lukebakio einen schönen Flankenwechsel von Mateus Cunha abgelegt hatte; der Tscheche verfehlte das Ziel um einen guten Meter. Es gab einen weiteren Unfall - Dani Olmo und Vladimir Darida stießen mit den Köpfen zusammen - ehe die Leipziger ebenfalls einem Eckball für einen nutzten. Angreifer Christopher Nkunku flankte ihn mit viel Effet an die Ecke des Fünfmeterraums, wo Lukas Klostermann seinen Bewacher Grujic abgeschüttelt hatte, als er den Ball mit dem Kopf an den sogenannten zweiten Pfosten verlängerte (24.).

Hernach reklamierten die Leipziger die Dominanz des Spiels. Aber: Zu wirklich deutlichen Torgelegenheiten kamen sie nicht. Die Hertha verbarrikadierte den eigenen Strafraum, zog die Viererkette eng zusammen und nahm vor allem Mittelstürmer Patrik Schick jedes Betätigungsfeld. Vor der Abwehr brillierte vor allem Per Skjelbred als Abräumer - und steckte er den Leipzigern immer wieder Stöckchen in die Speichen.

All das war Teil eines formidabel choreographierten Gegenpressings. Die Leipziger rannten sich auch nach der Pause immer wieder fest, mit dem Unterschied zu den Minuten vor der Pause, dass Trainer Labbadia offenkundig die Order gegeben hatte, das Heil lieber in der Nähe des Leipziger Strafraums zu suchen. Nach gut einer Stunde aber sah sich Leipzigs Coach zu größeren Umbauarbeiten gezwungen: Nationalspieler Halstenberg sah nach einem Foul gegen Cunha die zweite Gelbe Karte und musste das Feld verlassen; Nagelsmann opferte umgehend den Angreifer Nkunku für die Defensivkraft Angeliño. Doch noch ehe sich das Spiel neu sortieren konnte, leistete sich Herthas Torwart Jarstein einen fatalen Fauxpas.

Nach einem Ballverlust von Cunha landete der Ball am Strafraum bei Schick, der aus 17 Metern abzog. Jarstein tauchte ab und hatte den Ball schon pariert, prügelte sich dann aber in jahresrückblickverdächtiger Form selbst ins Tor (68.). Doch das war kein definitiver Unfall. Denn Leipzigs Lookman leistete sich in der 81. Minute im Strafraum ein überflüssiges Foul an Herthas Stürmer Cunha. Den Strafstoß verwandelte der eingewechselte Krzystof Piatek zu einem 2:2, das Hertha die Option offen lässt, sich aus dem Mittelfeld der Tabelle in die europäischen Ränge zu schieben.