Von Javier Cáceres, Leipzig

Mit den ganz großen Worten geht Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann durchaus sparsam um. Doch als er nach dem 2:0 gegen FK Basaksehir Istanbul noch einmal das erste Tor seiner Mannschaft vor dem inneren Auge abspulte und sich also vergegenwärtigte, wie Angeliño einen spitzen Schrei ausstieß, ins Herz des gegnerischen Strafraums sprintete, von Kevin Kampl per Lupfer bedient wurde und sich dann in einer einzigen fließenden Bewegung den Ball per Hacke zurechtlegte, sich um seinen Gegner drehte und ins Tor schoss - da fiel Nagelsmann bloß ein Wort ein: "Weltklasse." Auch das zweite Tor Angeliños, ein trockener Linksschuss nach 20 Minuten, war hübsch anzusehen.

Er sicherte nicht nur den 2:0-Sieg im ersten Gruppenspiel der Champions League. Sondern vervollständigte den Eindruck, dass Angeliño, 23, in der Form seines jungen Lebens ist. Schon in den beiden letzten Bundesligaspielen, in Augsburg und gegen Schalke, hatte er getroffen. Per Kopf. Bei einer Körpergröße von 1,71 Metern.

Von Manchester City wurde er immer wieder verliehen

Vor wenigen Jahren haderte Spanien noch, keine linken Außenverteidiger zu haben; mittlerweile ist eine solche Überproduktion zu sehen - Gayá, Jordi Alba, Reguilón und andere -, dass Angeliño zuletzt im Aufgebot von Nationaltrainer Luis Enrique nur auf Abruf dabei war. Aber es spricht sich allmählich herum, dass Leipzig einen Spieler beschäftigt, auf den Trainer Julian Nagelsmann veritable Hymnen singt. "Er verkörpert einen Typ Spieler, den ich liebe. Er ist in der Lage, ohne große Anpassungsprobleme drei, vier verschiedene Positionen zu spielen. Das gibt dem Trainer auch mal die Option, ohne Wechsel auch mal die Grundordnung anzupassen", sagt Nagelsmann nach dem Sieg gegen den letztlich harmlosen türkischen Meister.

Am Dienstagabend war das zu sehen. Erst in der zweiten Halbzeit agierte der Spanier als "Joker", wie Nagelsmann seine Außenverteidiger nennt, wenn sie verteidigen, aber aus dem Pressing heraus versuchen, in offensive Aktionen umzuschalten. In der ersten Halbzeit hatte Angeliño Außenstürmer gespielt - und getroffen. Womit José Ángel Esmorís Tasende, wie Angeliño bürgerlich heißt, schon über Plan liegt. Nagelsmann wünscht sich von seinen Außenverteidigern pro Saison "fünf, sechs, sieben Tore".

Angelino hat aktuell: vier. Die Treffsicherheit überrascht kaum einen, der mit Angeliño zusammengearbeitet hat. "Er war immer schon torgefährlich, als Junge trat er bei uns wegen seiner Schusstechnik und -kraft sogar die Freistöße", erzählt Javi Lavandeira, der Angeliño bei Deportivo La Coruña in der Jugend trainierte. Und Nagelsmann berichtet, dass Angeliño "im Training viele Dinger reinhaut, oft auch aus schwierigen Winkeln".

Dass er im ersten Halbjahr nur ein Mal traf, führt Nagelsmann darauf zurück, dass er sehr mannschaftsdienlich gespielt habe, immer einen besser postierten Nebenmann gesucht habe. Und darauf, dass Angeliño inzwischen etwas offensiver agiert, "dadurch kommt er häufiger in die torgefährlichen Räume". So wie gegen Basaksehir, Angeliños vorläufigem Meisterstück. "Nagelsmann lässt mich sehr kreativ agieren. Er schränkt mich nicht ein, sondern gibt mir Vertrauen und die Freiheit, Entscheidungen zu treffen", sagt Angeliño.

Erst seit gut einem halben Jahr spielt er in Leipzig, als Leihspieler von Manchester City, aber er fügte sich so rasch und gut in das Spiel der Nagelsmanns Mannschaft ein, dass man meinen könnte, er sei schon sehr viel länger da. Das ist umso bemerkenswerter, als Nagelsmann betont, dass die Außenverteidiger eine komplexe Rolle zu bewältigen haben. Angeliño sei wissbegierig und setze die taktischen Vorgaben gut um; er habe sich "den Spieltrieb eines Kindes" bewahrt und wolle doch "immer arbeiten", sagt der Coach - und betont, dass Angeliño unter Pep Guardiola in Manchester, "einem sehr, sehr guten Trainer", viel gelernt habe. Und in Spanien erzählt Lavandeira, dass Angeliño "schon immer so" gewesen sei. Weil: "Er sagte immer, dass er Fußballer werden wollte.

Immer. Mit einer Riesen-Überzeugung!" Angeliños Karriere ist verschlungen, und sie führt über den Atlantik. "Ich bin am Strand entdeckt worden, als ich vielleicht drei, dreieinhalb Jahre alt war. Da kamen Leute auf meine Angehörigen zu und sagten, ich sollte vielleicht in eine Fußballschule gehen." Er landete in der Escola Luis Calvo, die Deportivo La Coruña mit Talenten versorgt.

Lavandeira betreute Angeliño, als dieser 13 war - just im Jahr vor dessen Wechsel von Deportivo in die Akademie von Manchester City, und als Angeliño in aller Munde war. "Ich kann mich an ein Turnier erinnern, da waren alle großen Klubs: Barça, Espanyol, Madrid... Alle wollten Angeliño sehen. Weil er herausstach, mit allem, was ihn auch heute noch auszeichnet. Er war immer klein, aber physisch stark, mit einem starken Unterkörper. Und er legte enorme Strecken an der Außenbahn zurück, doppelt so viel wie seine Kameraden", sagt Lavandeira.