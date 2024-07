Von Michael Schnippert

Die Leichtathletik-Wettbewerbe starten mit dem 20-km-Gehen der Männer und Frauen am Palais du Trocadéro. Am Freitag, 2. August, beginnen die ersten Vorentscheidungen im Stade de Denis. Bereits am Abend wird beim 10 000-Meter-Lauf der Männer um Gold gerannt.

Eines der Highlights ist der 100-Meter-Lauf der Männer, der am Sonntag, 4. August, ausgetragen wird. Bei den deutschen Leichtathleten haben Leo Neugebauer im Zehnkampf der Männer und Malaika Mihambo beim Weitsprung der Frauen gute Medaillenchancen.

Die Marathonstrecke beginnt am Hôtel de Ville, dem Rathaus, und endet am Invalidendom, wo ein kleines Stadion aufgebaut wird. Dazwischen rennen die Läuferinnen und Läufer an Sehenswürdigkeiten wie der Opéra Garnier, dem Place Vendôme, dem Louvre, dem Place de la Concorde sowie am Jardins du Trocadéro, dem Eiffelturm und Schloss Versailles vorbei.

Der Olympia-Zeitplan mit allen Entscheidungen

In unserem Leichtathletik-Zeitplan sehen Sie alle Medaillenentscheidungen im Überblick.

Donnerstag, 01. August

07:30 Uhr: 20 km Gehen (Männer)

09:20 Uhr: 20 km Gehen (Frauen)

Freitag, 02. August

21:20 Uhr: 10 000 m Finale (Männer)

Samstag, 03. August

19:35 Uhr: Kugelstoßen Finale (Männer)

20:20 Uhr: Dreisprung Finale (Frauen)

20:55 Uhr: 4 x 400 m Staffel Mixed Finale

21:20 Uhr: 100 m Finale (Frauen)

21:45 Uhr: Zehnkampf-Finale 1500 m (Männer)

Sonntag, 04. August

19:50 Uhr: Hochsprung Finale (Frauen)

20:30 Uhr: Hammerwurf Finale (Männer)

21:55 Uhr: 100 m Finale (Männer)

Montag, 05. August

19:00 Uhr: Stabhochsprung Finale (Männer)

20:30 Uhr: Diskuswurf Finale (Frauen)

21:10 Uhr: 5000 m Finale (Frauen)

21:45 Uhr: 800 m Finale (Frauen)

Dienstag, 06. August

20:00 Uhr: Hammerwurf Finale (Frauen)

20:20 Uhr: Weitsprung Finale (Männer)

20:50 Uhr: 1500 m Finale (Männer)

21:10 Uhr: 3000 m Hindernislauf Finale (Frauen)

21:40 Uhr: 200 m Finale (Frauen)

Mittwoch, 07. August

07:30 Uhr: Marathon Gehen Staffel Mixed

Marathon Gehen Staffel Mixed 19:00 Uhr: Stabhochsprung Finale (Frauen)

20:25 Uhr: Diskuswurf Finale (Männer)

21:20 Uhr: 400 m Finale (Männer)

21:40 Uhr: 3000 m Hindernislauf Finale (Männer)

Donnerstag, 08. August

20:00 Uhr: Weitsprung Finale (Frauen)

20:25 Uhr: Speerwurf Finale (Männer)

20:30 Uhr: 200 m Finale (Männer)

21:25 Uhr: 400 m Hürden Finale (Frauen)

21:45 Uhr: 110 m Hürden Finale (Männer)

Freitag, 09. August

19:30 Uhr: 4 x 100 m Staffel Finale (Frauen)

19:40 Uhr: Kugelstoßen Finale (Frauen)

19:45 Uhr: 4 x 100 m Staffel Finale (Männer)

20:00 Uhr: 400 m Finale (Frauen)

20:10 Uhr: Dreisprung Finale (Männer)

20:15 Uhr: Siebenkampf-Finale 800 m (Frauen)

20:55 Uhr: 10 000 m Finale (Frauen)

21:45 Uhr: 400 m Hürden Finale (Männer)

Samstag, 10. August

08:00 Uhr: Marathon (Männer)

Marathon (Männer) 19:10 Uhr: Hochsprung Finale (Männer)

19:25 Uhr: 800 m Finale (Männer)

19:40 Uhr: Speerwurf Finale (Frauen)

19:45 Uhr: 100 m Hürden Finale (Frauen)

20:00 Uhr: 5000 m Finale (Männer)

20:25 Uhr: 1500 m Finale (Frauen)

21:12 Uhr: 4 x 400 m Staffel Finale (Männer)

21:22 Uhr: 4 x 400 m Staffel Finale (Frauen)

Sonntag, 11. August