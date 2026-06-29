Beliebte Interpreten wie die Rolling Stones, Taylor Swift oder Madonna sind in den vergangenen sieben Jahren nicht allzu oft live in Deutschland aufgetreten. In dieser Zeit waren sie hierzulande aber immerhin häufiger leibhaftig zu bewundern als der Zehnkampf -Star Leo Neugebauer. Nämlich öfter als ein Mal.

„Das war mein erster Zehnkampf in Deutschland“, rief der 26 Jahre alte Weltmeister am Sonntagabend in Ratingen bei Düsseldorf triumphierend ins Stadionmikrofon. Er erntete den Jubel mehrerer Tausend stolzer Zuschauer, die sich ob dieser Behauptung allerdings ein bisschen exklusiver fühlten, als sie es eigentlich gedurft hätten.

Es ist nämlich vielmehr so: Der 8573-Punkte-Sieg beim renommierten Mehrkampf-Meeting in Ratingen war Neugebauers erster Zehnkampf auf deutschem Boden seit August 2019. Damals wurde er in Ulm deutscher Meister der U20-Zehnkämpfer, allerdings kannte ihn noch kaum jemand. Ratingen war aber nicht nur sein erster Zehnkampf in Deutschland seit sieben Jahren, sondern auch sein erster überhaupt im Senioren-Bereich, also seit er zum neuen Star der deutschen Leichtathletik avanciert ist.

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Neugebauers fabelhaft steile Zehnkampf-Karriere hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung bislang ausschließlich im Ausland abgespielt. Im Juni 2023 brach er den 39 Jahre alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen – in Austin/Texas. Im Juni 2024 erhöhte er diesen deutschen Rekord auf 8961 Punkte – in Eugene/Oregon. Im August 2024 holte er Olympia-Silber – in Paris. Und im September 2025 wurde er Weltmeister – in Tokio. Wenigstens seine Auszeichnung zu Deutschlands ‚Sportler des Jahres 2025‘ erfolgte im Dezember im Kurhaus Baden-Baden.

Sein Vater Terence markiert unermüdlich den Rhythmusgeber einer Trommelgruppe

Am Wochenende feierte Neugebauer bei seinem ersten Start in Ratingen gleich seinen ersten Sieg dort und schwärmte hinterher von dem unvergleichlichen Feeling vor einem äußerst zugeneigten Publikum. „Es war eine richtig geile Atmosphäre“, schwelgte er, „so viele Leute, die mich kennen und lieben.“ Sein Vater Terence markierte unermüdlich den Rhythmusgeber einer Trommelgruppe und bewegte das Publikum zu Ovationen.

Leo Neugebauer lebt und trainiert seit 2020 in Austin, wo er 2024 seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften gemacht hat. Er hat sich in den USA zu einem formidablen Zehnkämpfer entwickelt. Dafür, dass er in Görlitz geboren wurde, im schwäbischen Leinfelden-Echterdingen aufwuchs und mittlerweile für den VfB Stuttgart startet, konnte er das deutsche Leichtathletik-Publikum bislang enttäuschend wenig an seinen spektakulären Erfolgen teilhaben lassen.

Die Aussicht auf das erste Heimspiel seiner kulminierten Zehnkampf-Karriere hatte ihn nun dazu verleitet, gerade mal 27 Tage nach seinem Zehnkampf im österreichischen Götzis gleich wieder einen solch kraftraubenden Wettbewerb über zwei Tage zu absolvieren: in Ratingen. Normalerweise entscheiden sich Zehnkämpfer entweder für Götzis oder für Ratingen – bei gleich beiden Events zu starten, ist absolut ungewöhnlich, auch in diesem Jahr, in dem vom 10. bis 16. August ja auch noch die Europameisterschaften im englischen Birmingham stattfinden. Dort muss Neugebauer schon wieder einen Zehnkampf bestreiten.

Im Kugelstoßen kam Neugebauer bei Extremtemperaturen auf 16,95 Meter – Meetingrekord. Axel Kohring/Beautiful Sports International/Imago

„Ich wollte schon immer mal in Ratingen dabei sein – aber es war auch ein Experiment“, sagte er am Sonntagabend, „ich hatte noch nie nur vier Wochen zwischen zwei Zehnkämpfen.“ Dass er seinen Doppelstart binnen eines Monats wirklich durchgezogen hat, erfordert umso größeren Respekt, als er die zehn Disziplinen in Ratingen bei strapaziösen Temperaturen im hohen Dreißiger-Bereich bewältigen musste. „Ich hoffe, dass ich nicht verbrenne“, hatte er vorher gewitzelt, aber weil Neugebauer ein texashitze-erfahrener Zehnkämpfer ist und kein Vampir, hat ihm die niederrheinische Sonne weder etwas anhaben noch ihn am souveränen Sieg hindern können. Vorteilhaft in diesem Kontext ist gewiss, dass der aktuelle Papst denselben Vornamen gewählt hat.

Im Namen des Leo (lateinisch Löwe) hat der schwäbische Zehnkämpfer nun 25 aufregende Monate vor sich, in denen die EM in Birmingham den Auftakt markiert. Bei der Weltmeisterschaft im September 2027 in Peking hat er einen Titel zu verteidigen und die Olympischen Spiele 2028 (Los Angeles) finden in seiner Wahlheimat USA statt. Mit hehren Zielen aus dem Fenster lehnen mag sich der stets freundliche Musterathlet allerdings nicht. Wenn man ihn rhetorisch fragt, mit welchem Ziel ein Weltmeister wohl bei einer EM an den Start geht, dann lächelt er und sagt: „Einen guten Zehnkampf zu absolvieren.“

Ein Olympiasieg und ein Weltrekord sind zwei Ziele, die Neugebauer noch haben könnte – und zumindest den Weltrekord räumt er als Ambition sogar ein. Diese Offenheit könnte auch daran liegen, dass ihm niemand Geringeres als die deutsche Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen dieses Potenzial explizit zuschreibt. Neugebauers Bestmarke von 8961 Punkten liegt nur 165 Punkte unter dem 9126-Punkte-Weltrekord des Franzosen Kevin Mayer von 2018. „Ich glaube, dass es irgendwann drin ist“, sagte Neugebauer in Ratingen.

Nicht nur 27 Tage, sondern satte sechseinhalb Wochen hat Neugebauer jetzt Zeit, bevor er am 12. und 13. August in Birmingham erstmals um EM-Ehren kämpft. Mit „Recovery, Me-Time und Training“ will er die Zeit nutzen und sich zunächst mal „richtig, richtig schön erholen“. Sein nächster Auftritt in Deutschland ist dann womöglich wieder in Ratingen: beim Mehrkampf-Meeting 2027.