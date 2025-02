Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften die beste Leistung gezeigt. Die 26-Jährige von der MTG Mannheim stieß in Dortmund 20,27 Meter, steigerte ihre Bestleistung um acht Zentimeter und präsentierte sich vor der Hallen-EM in Apeldoorn (6. bis 9. März) in bestechender Form. Auch Dreispringer Max Heß (17,00 Meter) und Alexandra Burghardt über 60 Meter (7,13 Sekunden) überzeugten. Weitspringerin Malaika Mihambo, zuletzt infektgeschwächt, siegte mit 6,79 Metern.