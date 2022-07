Die amerikanischen Leichtathleten haben bei der WM in Eugene am Sonntag (Ortszeit) vor den heimischen Fans neun Medaillen gewonnen, darunter vier aus Gold. Mehr Edelplaketten hat seit 1983 kein anderes Land an einem einzigen Tag bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften gewonnen, teilten die WM-Organisatoren mit. Die bis dahin meisten Medaillen an einem Tag - nämlich acht - eroberte die Sowjetunion am 31. August 1991 in Tokio (1 Gold/3 Silber/4 Bronze). Der bisher beste Tag für die USA war zuvor der 10. August 1983 in Helsinki mit sieben Medaillen. Kenia gewann am 27. August 2011 im südkoreanischen Daegu ebenfalls sieben Medaillen.