Zum Hauptinhalt springen

Leichtathletik-WMNur Harald Schmid war besser

Knapp hinter den Besten: Emil Agyekum wird in Tokio Sechster über 400 Meter Hürden.
Knapp hinter den Besten: Emil Agyekum wird in Tokio Sechster über 400 Meter Hürden. (Foto: Michael Kappeler/dpa)
  • Emil Agyekum läuft bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio in 47,98 Sekunden auf den sechsten Platz im 400-Meter-Hürdenlauf.
  • Der 26-Jährige erreicht das beste WM-Ergebnis eines deutschen 400-Meter-Hürdenläufers seit 38 Jahren und seit Harald Schmid.
  • Mit seiner persönlichen Bestzeit von 47,83 Sekunden im Halbfinale ist Agyekum nun der zweitschnellste Deutsche der Historie.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Der Berliner Emil Agyekum avanciert bei den Weltmeisterschaften in Tokio zum besten deutschen 400-Meter-Hürdenläufer seit Harald Schmid.

Emil Agyekum aus Berlin hat das beste WM-Ergebnis eines deutschen 400-Meter-Hürdenläufers seit 38 Jahren erreicht. Der 26-Jährige lief bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio in 47,98 Sekunden auf den sechsten Platz. „Ich habe für mich ein neues Level erreicht. Es ist fantastisch“, sagte Agyekum in der ARD. Wie schon im Halbfinale blieb er unter der 48-Sekunden-Marke.

Als Weltmeister jubelte Rai Benjamin aus den USA nach 46,52 Sekunden, danach ging es hin und her. Erst wurde er disqualifiziert, dann wurde die Disqualifikation zurückgenommen. Der Olympiasieger hatte eine Hürde umgestoßen und einen Konkurrenten behindert – er hatte aber wohl nur seine Hürde berührt und die Behinderung lag nicht in seinem Verschulden.

Silber gewann der Brasilianer Alison dos Santos (46,84 Sekunden) vor Abderrahman Samba aus Katar (47,06 Sekunden).Weltrekordhalter Karsten Warholm aus Norwegen ging im Schlussspurt das Tempo aus und blieb als Fünfter überraschend ohne Medaille. Bei den Frauen gewann Olympiasiegerin Femke Bol aus den Niederlanden Gold (51,54) und verteidigte ihren Titel erfolgreich.

Zum zweiten Mal unter der 48-Sekunden-Marke

Besser als Agyekum schnitt bei Weltmeisterschaften zuletzt Harald Schmid ab, der bei den Titelkämpfen in Rom 1987 Bronze gewann. Vier Jahre zuvor in Helsinki bejubelte er Silber. Schmid hält auch den deutschen Rekord von 47,48 Sekunden. Lange Zeit galt diese Bestmarke als unantastbar. Doch im Halbfinale am Mittwoch lief Agyekum eine persönliche Bestzeit von 47,83 Sekunden, somit ist der Athlet vom SCC Berlin nun der zweitschnellste Deutsche der Historie.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Afrikanische Nationen bei der WM
:Sie laufen nicht mehr alles in Grund und Boden

Die Dominanz der Langstreckenspezialisten aus Afrika ist verschwunden. Die Gründe? Sind vielfältig. Es geht um Politik und Doping, um einfältige Trainer und gierige Manager.

Von Thomas Hahn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite