Zum Hauptinhalt springen

Bilanz der Leichtathletik-WMDie Sprintkönigin

Lesezeit: 4 Min.

Melissa Jefferson-Wooden mit zwei ihrer am Ende drei Goldmedaillen.
Melissa Jefferson-Wooden mit zwei ihrer am Ende drei Goldmedaillen. (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Mit dreimal Gold ist Melissa Jefferson-Wooden die überragende Läuferin der Leichtathletik-WM. An der Doping-Vergangenheit ihres Trainers stört sie sich nicht. Andere schon.

Von Thomas Hahn, Tokio

Auch ein guter Mensch kann die erste amerikanische Dreifachweltmeisterin im Sprint werden. Das war es wohl, was Melissa Jefferson-Wooden, 24, sagen wollte mit ihren Auftritten bei der Leichtathletik-WM in Tokio. Sie ist eine junge Frau mit Witz. Sie kann gut erzählen, und anders als andere hat sie auch was zu erzählen. Zum Beispiel die Geschichte, wie sie mit 17 ihrem erkrankten Vater per Stammzellspende aus ihrem Knochenmark das Leben rettete. „Ich habe das nicht nur gemacht, weil er mein Vater war, sondern weil ich sagen können wollte: ‚Wenn ich die Chance habe zu helfen, mach es‘“, sagte Melissa Jefferson-Wooden am späten Freitagabend, „und darum geht’s im Leben.“

Zur SZ-Startseite

Leichtathletik-WM
:Der Nationalathlet, mit dem die eigene Nation fremdelt

Hürdensprinter Rachid Muratake, 23, kämpft bei der WM in Tokio nicht nur mit der starken Konkurrenz – sondern als schwarzer Japaner auch mit den Vorurteilen einer Gesellschaft, in der das ultrarechte Element präsenter ist denn je.

Von Thomas Hahn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite