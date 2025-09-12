Tokio wird für immer einen Platz im Gedächtnis des schwedischen Stabhochsprung-Weltrekordlers Armand Duplantis haben. Aus guten und aus schlechten Gründen, das kann er nicht leugnen, denn Japans Hauptstadt steht für seinen Traum im Albtraum. Hier, im neu erbauten Nationalstadion, hat er vor vier Jahren mit übersprungenen 6,02 Metern seinen ersten Olympiasieg errungen. Aber hier hat er damals auch in die pandemische Leere der riesigen Arena hineingejubelt und das Protokoll zum Coronavirus-Schutz ertragen. Bei der Siegerehrung herrschte Maskenpflicht. Die Goldmedaille musste er sich selbst um den Hals legen. „Es war sehr seltsam für alle“, sagt Duplantis, „apokalyptisch fast, in vielerlei Hinsicht nicht angenehm, um ehrlich zu sein.“

Vorbei. Armand Duplantis und die anderen Leichtathleten sind zurück in Tokio. Am Samstag beginnen hier ihre Weltmeisterschaften. Duplantis, 25, ist am Abend gleich im Einsatz bei der Stabhochsprung-Qualifikation in jenem Nationalstadion, das damals leer war. Und die Stadt wirkt wie verwandelt im Vergleich zu damals. Duplantis sieht Leben in den grauen Straßenschluchten. Bei der Pressekonferenz seines Ausstatters blickt er in ein volles Plenum. Menschen sitzen dicht nebeneinander. Keine Masken, offene Gesichter. Und bei den Wettkämpfen werden Zuschauer sein. Vergangene Woche verkündeten die WM-Organisatoren laut Japan Times, dass im Vorverkauf schon 450 000 Tickets abgesetzt worden seien.

Weitspringerin Malaika Mihambo : Rückkehr der Feinmechanikerin Weitspringerin Malaika Mihambo kehrt bei der Leichtathletik-WM an den Ort zurück, an dem sie Olympiasiegerin wurde. Vier Jahre später ist sie als Sportlerin gereift. Ihr Credo: Situationen anzunehmen, wie sie kommen. Von Saskia Aleythe ...

Armand Duplantis sagt: „Ich freue mich darauf, hier eine realere, echte Erfahrung zu haben, bei der man was mitbekommt vom Sinn des Sports, Leute zusammenzubringen und ein Gefühl von Gemeinschaft zu haben.“

Die Corona-Pandemie ist die Erinnerung, die niemand jemals haben wollte. Und Tokios Nationalstadion ist eines ihrer großen Denkmäler. Es war wohl noch nie ein Sportfest derart umstritten wie jene Spiele, die dort schon im Sommer 2020 hätten eröffnet werden sollen. Erst wurden sie um ein Jahr verschoben – und als das nicht reichte, durchgezogen vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und der japanischen Regierung als zuschauerloses Spektakel zur Live-Fernsehunterhaltung.

Es gab damals laute Bedenken von Fachleuten und Einheimischen – es half nichts. Die pandemischen Spiele wurden das zweifelhafte Zugeständnis an den Trotz der Ringe-Manager. Zu neuen medizinischen Krisen führten sie dann nicht. Mit ungetrübter Begeisterung denkt wohl trotzdem so gut wie niemand daran zurück.

Im alten Nationalstadion wurde Leichtathletik-Geschichte geschrieben

Die Leichtathletik-WM, die dritte in Japan nach den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka und 1991 in Tokio, soll nun so etwas werden wie die stimmungsvolle Revanche für alle, die bei den Wettkämpfen im Sommer 2021 unter dem Corona-Regime litten. Und sie soll in gewisser Weise auch die Ehre des Nationalstadions wiederherstellen, dessen Standort gerade für Freunde der Leichtathletik eine besondere Ausstrahlung hat.

Das alte Nationalstadion, das hier, im Stadtteil Kasumigaseki des Tokioter Bezirks Shinjuku, bis 2015 stand, war ein Schauplatz historischer Leistungen. Bei den Olympischen Spielen von 1964 gewann der äthiopische Laufpionier Abebe Bikila dort sein zweites Marathon-Gold. Bei der WM, die das Stadion 1991 beherbergte, lieferten sich die Amerikaner Carl Lewis und Michael Powell den besten Weitsprungwettkampf der Sportgeschichte. Der Weltrekord von 8,95 Metern, mit dem Powell damals vor Lewis (8,91) gewann, gilt immer noch.

Mike Powell springt in Tokio zu seinem bis heute gütigen Weltrekord. (Foto: Laci Perenyi/Imago)

Aber natürlich passte die historische Arena mit ihrem schmalen Haupttribünendach am Ende nicht mehr zu den Ansprüchen des modernen Sportpublikums. Für Olympia 2020 wurde sie deshalb abgerissen und nach zehrenden Debatten neu errichtet. Erst war das neue Nationalstadion als raumschiffähnlicher Zukunftsbau nach den – sehr teuren – Plänen der irakischen Architektin Zaha Hadid geplant. Die verwarf der damalige Premierminister Shinzo Abe 2015. Schließlich wurde es nach den Ideen des japanischen Architekten Kengo Kuma mit viel Holz und bepflanzten Balkonen gebaut. Im November 2019 war das neue Stadion fertig. Dann kam die Pandemie. Und in dem Stadion war zunächst mal gar nichts los.

Jetzt wird neun Tage lang Programm sein dort. Ob die Japanerinnen und Japaner sich darüber freuen, ist nicht ganz klar. Viel WM-Begeisterung ist in Tokio nicht zu spüren. Der japanische Sender TBS versucht das zu ändern, indem er unter anderem Erfolgsmarken der heimischen Populärkultur wie Hello Kitty oder Figuren aus dem Manga „Attack on Titan“ in seine Kampagnen einbaut. Ansonsten dreht sich in der WM-Werbung viel um Japans Speerwurf-Olympiasiegerin Haruka Kitaguchi, eine der wenigen echten einheimischen Medaillenhoffnungen.

Die Spiele mündeten in einen Korruptionsskandal – auch deshalb muss die WM nun ein Erfolg werden

Den Tokioter Veranstaltern ist derweil vor allem wichtig, dass aus der WM nicht der nächste Skandal entsteht. Die Olympischen Spiele waren für viele Menschen in Japan ja nicht nur wegen Corona ein Ärgernis. Sondern weil die Staatsanwaltschaft ab Mitte August 2022 Korruption und unlautere Absprachen im Organisationskomitee (Tocog) aufdeckte. Es gab Festnahmen, Razzien, vielsagende Geständnisse. Belastet wurde in dem Skandal auch Japans mächtige Marketing-Agentur Dentsu, ein langjähriger Partner des internationalen Leichtathletikverbandes World Athletics. Im Zentrum der Anklagen steht der prominente japanische Weltsportfunktionär Haruyuki Takahashi, 81, der als Tocog-Vorstandsmitglied 198 Millionen Yen, nach heutigem Kurs 1,46 Millionen Euro, dafür bekommen haben soll, dass er seinen Gönnern olympische Deals verschaffte. Takahashi bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess gegen ihn läuft noch.

Mittlerweile gibt es neue staatliche Richtlinien für große Sportveranstaltungen. Und die Weltmeisterschaften gelten als erster großer Test dafür. In der Zeitung Mainichi sagt ein nicht namentlich genannter Tokioter Präfekturbeamter, der an der WM-Organisation beteiligt ist: „Wenn die negativen Aspekte der Olympischen Spiele wieder auftauchen, wird es Forderungen geben, dass in Tokio nie wieder Sportveranstaltungen stattfinden sollen.“ Die WM muss demnach ein Erfolg werden.

An Armand Duplantis soll es nicht liegen. Er ist gerade der Star, an den in der Leichtathletik keiner heranreicht. Er mag die Rolle. Er kann damit umgehen. Erst im August hat er in Budapest den Weltrekord auf 6,29 Meter verbessert.