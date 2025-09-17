Vor 34 Jahren entfachten Mike Powell und Carl Lewis bei den Weltmeisterschaften in Tokio ein Duell, das in der Leichtathletik bis heute nachhallt.

Von Thomas Hahn, Tokio

Auf der Gegengerade des Nationalstadions in Tokio plagten sich die Weitspringer in ihrem Finale der Leichtathletik-WM. Und es schien ihnen nicht zu gelingen, das Interesse der Zuschauer auf sich zu lenken. Die Leute auf den Rängen jubelten, wenn nebenan eine Stabhochspringerin ihre Höhe meisterte. Sie beklatschten die Läuferinnen und Läufer auf der Bahn. Aber das Geschehen an der Sandgrube lief lange eher am Rande, obwohl sich dabei einer der größten Favoritenstürze dieser WM ereignete. Der Grieche Miltiadis Tentoglou, Olympiasieger, Welt- und Europameister, schied als Elfter mit 7,83 Metern vorzeitig aus.