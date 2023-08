Von Johannes Knuth, Budapest

Vielleicht lag es an der späteren Stunde, an all dem Stress, der nun aus den Athletenkörpern floss, auf einmal wurde es jedenfalls heimelig im Bauch des Leichtathletikstadions in Budapest. Noah Lyles saß in der Mitte des Podiums, der frisch vereidigte Weltmeister über 100 Meter in 9,83 Sekunden, links und rechts die Zweit- und Drittplatzierten an seiner Seite wie Kronprinzen: der erst 20-jährige Letsile Tebogo aus Botswana, Zweiter in 9,88 Sekunden und Zharnel Hughes aus Großbritannien, Dritter in ebenfalls 9,88. Und für die hatte Lyles, der neue König der Kurzstrecke, nun ungefragt eine Ansprache vorbereitet.