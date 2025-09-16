Der Hammer spricht mit ihm. Manchmal formuliert Merlin Hummel das genau so, wohl wissend, dass er damit bei den meisten Gesprächspartnern erst mal einen Lacher hervorruft. Aber zu seiner Metallkugel, über sieben Kilogramm schwer, hat der Hammerwerfer eben eine innige Beziehung aufgebaut. Die wertvollste Botschaft, die sie ausgetauscht haben: Hummel muss sich auf sie einlassen und nicht andersherum. Hammerwerfen kann also wie Tanzen sein, sich führen lassen, statt selbst die Richtung vorzugeben. Und als Merlin Hummel, 23 Jahre alt, am Dienstagabend im Nationalstadion in Tokio durch den Ring tanzte, kraftvoll und doch unbeschwert, da wusste er: Der Rhythmus stimmte.

Hummel und der Hammer, sie haben ihre Beziehung in Tokio auf eine neue Stufe gehoben, auf der ganz großen Bühne: Mit neuer Bestleistung ergatterte der Deutsche die Silbermedaille, es ist der größte Erfolg seiner noch jungen Karriere. „Ich habe versucht, einen guten Job zu machen, das hat funktioniert“, sagte Hummel im ZDF. Er hat den Sport in Deutschland wiederbelebt, die letzte WM-Medaille bei den Männern liegt schon 20 Jahre zurück, eine nachträglich zugesprochene Bronzemedaille gab es damals für Markus Esser in Helsinki. Und überhaupt: Seit 2013 hatte es kein Deutscher mehr in ein WM-Finale geschafft. Nun war es also Merlin Hummel, der mit Deutschlandfahne um die Schultern für die Kameras posierte.

Marathon bei der WM in Tokio : Nach 42,195 Kilometern entscheidet das Zielfoto Mit Platz zwei im Marathon setzt der deutsche Optimist und Sportsoldat Amanal Petros ein Zeichen für die deutsche Willkommenskultur. Der kleine Makel seines Erfolgs: Er hatte WM-Gold schon vor Augen. SZ Plus Von Thomas Hahn ...

Hammerwerfen ist mehr als Kraftsport, sagt Merlin Hummel, es geht um Technik und ganz viel Gefühl. Ethan Katzberg, Olympiasieger und Weltmeister von Budapest, machte in Tokio gleich im ersten Versuch deutlich, was daraus erwachsen kann, wenn man alles zusammenbringt: 82,66 Meter. So weit wie der Kanadier hatte Merlin Hummel den Hammer in seiner noch jungen Karriere noch nie befördern können. Aber warum nicht bei einer WM die persönlichen Grenzen verschieben? Also stieg er in den Ring, holte Schwung, nahm Drehung für Drehung Energie auf. Dann das Loslassen, der Hammer flog, und als er dann aufkam, machte Hummel selbst große Augen. 82,77 Meter, eineinhalb Meter über seiner Bestleistung. Da lag er auf einmal auf dem Goldrang. „Das war gar nicht so geplant“, sagte er später.

Eine Situation, die sich dann schon schnell wieder ändern sollte, Katzberg konterte mit 84,70 Metern im zweiten Versuch, auch das war persönliche Bestleistung. Ein hochklassiger Wettkampf entwickelte sich, mittendrin Merlin Hummel, der noch im vergangenen Jahr bei Olympia in Paris Zehnter geworden war. Ein ganz anderes Auftreten nun in Tokio, drei Würfe über 80 Meter gelangen ihm allein im Finale. Ungarns Bence Halasz kam mit 82,69 Meter noch bis auf acht Zentimeter an ihn heran, doch Silber war Hummel schließlich nicht mehr zu nehmen. Nur Katzberg war an diesem Abend besser als er. Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) war es nach Malaika Mihambo im Weitsprung und Amanal Petros im Marathon bereits die dritte Silbermedaille in Tokio.

Viel ist über Hummel vor diesen Tagen in Tokio berichtet worden, eine ungewohnte Rolle für den Bayern: Erst im Mai kam er mit dem ersten 80-Meter-Wurf in seinem Leben in der Weltspitze an – das hatte es von einem deutschen Hammerwerfer seit 18 Jahren nicht gegeben. Und dann schraubte er seine Bestmarke Ende Juni noch auf 81,27 Meter, zeigte sich in konstant guter Form. „Ich glaube, das war schon ein Schock für die älteren Jungs, dass ich da mich ein bisschen nach vorne gearbeitet habe“, sagte er bei der deutschen Meisterschaft in Dresden.

Ethan Katzberg hatte er damit offenbar nicht gemeint, der ist ja auch erst 23 Jahre alt, und von ihm hat sich Hummel in dieser Saison viele technische Kniffe abgeschaut. Von den Besten zu lernen gehört für Hummel dazu, vor allem aber auch: Aus jeder Enttäuschung, die er erlebt, etwas mitzunehmen. Mit leisen Medaillenträumen war Hummel schon im vergangenen Jahr zu Olympia nach Paris gereist, blieb dann aber gleich drei Meter unter seiner Bestweite. „Die Verzweiflung, die ich da hatte, hat sich dieses Jahr ausgezahlt“, sagt er. Er verstand, dass er im Oberkörper locker bleiben muss, um zu spüren, was der Hammer ihm sagen will. Weniger Spannung aufbauen, mehr Gefühl. Was natürlich leichter gesagt ist als getan, wenn man auf der größten Bühne des Sports steht.

Um auch im Kopf locker zu bleiben, bekommt Hummel stets Techniken von seiner Mutter, die als Mentaltrainerin arbeitet, an die Hand. Bei der Qualifikation in Tokio genügte ihm ein einziger Wurf, um die erforderliche Weite zu meistern. Noch kein Grund, sich zufriedenzugeben, natürlich. „Es bringt ja nichts, wenn ich nur bei irgendwelchen Dorfmeetings die 81 Meter raushaue, die sollen ja auch bei der WM fallen“, sagte er. Und das taten sie dann, sogar mehrmals.

Im Gegensatz zu den Speerwerfern stehen deutsche Hammerwerfer sehr viel seltener auf dem Podium großer Wettkämpfe. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

An einem Stützpunkt trainiert Merlin Hummel nicht, sondern daheim in Kulmbach, seit 13 Jahren schon mit seinem Jugendtrainer Martin Ständner. „Ich bin da wirklich wie am Leistungszentrum, obwohl wir in einem Kaff sind, aber das ist schon eine Topbetreuung“, sagt Hummel. Die Wege zur Physiotherapie sind kurz. Er hat alles, was er braucht. Und er genießt es, auf dem alten Trainingsplatz zu stehen, „wenn die Vögel zwitschern und ich Wurf für Wurf in meinen Körper reinfühlen kann“. Das muss er auch, schließlich betreibt er seinen Sport mit einem Handicap: Sein fünfter Lendenwirbel ist mit dem Kreuzbein verwachsen, was die anderen Wirbel belastet und mitunter Schmerzen verursacht. Umso mehr stärkt Hummel jetzt seinen Rumpf, um die Wege des Hammers mitgehen zu können. Er hat seine Ernährung umgestellt, und auch in Sachen Leistungsdiagnostik geht er eigene Wege: Hummel hat eine eigene App programmiert, künstliche Intelligenz hilft ihm, seine Würfe zu optimieren. Merlin Hummel nimmt die Dinge gern selber in die Hand.

Während er selbst noch die Atmosphäre im Stadion von Tokio genoss, sprach sein Trainer im ZDF schon über die Zukunft. „Wenn jemand 23 Jahre alt ist und es über 82 Meter wirft, der muss noch nicht am Ende sein“, sagte Martin Ständner. Der Hammer hat Hummel noch viel mitzuteilen.