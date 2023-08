Von Johannes Knuth, Budapest

Ihr falle es immer schwer, hat Gina Lückenkemper neulich erzählt, wenn die Leute sie fragen, wo sie eigentlich zuhause sei. "Planet Erde", denke sie dann, weil sie seit drei Jahren in Florida trainiert, in Deutschland mal in ihrer Heimat im Westen vorbeischaue, mal in Bamberg, mal in Berlin. Für ihren Trainer Lance Brauman, der in Florida das Drehkreuz für seine über ein Dutzend Athleten errichtet hat, gestaltet das die tägliche Arbeit durchaus herausfordernd, andererseits: Lückenkemper sei in Deutschland ohnehin von genug Hobbytrainern umschwärmt, hat Brauman einmal gescherzt, die wüssten eh genau, was die 26-Jährige am besten zu tun habe.