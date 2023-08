High-Tech bei der Leichtathletik-WM:Auf schneller Sohle

Rasantere Läufe, bessere Regeneration: Neue Schuhe scheinen die Rekordflut in der Leichtathletik zu begünstigen - und auch die hohe Zahl an Verletzungen?

Von Johannes Knuth, Budapest

"Was zur Hölle?" Das schoss in Gina Lückenkempers Kopf, als sie das erste Mal in einen der sogenannten Superspikes schlüpfte. Handelsübliche Spikes, das kennt jeder Hobbyleichtathlet, sitzen eng, der Sportler knallt mit dem Vorfuß hart auf die Bahn. Die neuen Spikes aber, hat die schnellste deutsche Sprinterin kürzlich erzählt, hätten sich "echt so ein bisschen bequem schon fast" angefühlt. Sie hatte den Tritt jedenfalls schnell raus: Wenn man den Fuß perfekt unter dem Körperschwerpunkt aufsetzt, "jawoll, dann geht es ab", aber wenn nicht? Dann gehe der Schuss "schnell nach hinten los". Die schon immer kleine Marge für Fehler sei noch schmaler geworden.