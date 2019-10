Sie wollte jetzt am liebsten weiterlaufen, draußen, in der Hitze Katars. Gut, Gesa Felicitas Krause dachte auch an den bevorstehenden Urlaub nach einem Jahr ohne freien Tag, sie dachte an Gummibärchen und Wein, worauf sie verzichtet hatte wegen ihrer strikten Ernährung. Aber bevor die Gelenke Erholung bekommen sollten nach einer zehrenden Zeit, wollte sie es in Doha wenigstens einmal draußen probieren. "Das gönne ich mir noch", sagte sie. Läufer haben bisweilen spezielle Gedanken. Aber sie führen ja auch ein spezielles Leben.

So ein Hindernislauf birgt Momente, die für Außenstehende manchmal schwer zu begreifen sind. Am Montagabend in Doha zeigte Krause eine fulminante Schlussrunde, nachdem sie vier Runden um den Anschluss an die Verfolgergruppe der späteren Weltmeisterin Beatrice Chepkoech kämpfen musste - und entdeckte auf den letzten 300 Metern trotzdem noch eine Energiequelle. "Hintenraus mobilisiert der Körper einfach nochmal Kräfte, die man vorher gar nicht verspürt. Das ist dann natürlich die Euphorie. Da gibt es kein Schmerzempfinden mehr", erklärte Krause, nachdem sie schließlich über 3000 Meter Hindernis zu WM-Bronze gelaufen war. In neuem deutschen Rekord von 9:03,30 Minuten.

Mit Euphorie war Krause schon nach Doha gereist, denn in den vergangenen Wochen hatte sich ihr Weg in diesem Jahr als richtig erwiesen: Beim Diamond-League-Finale in Zürich Ende August knackte sie den auch da schon von ihr gehaltenen Deutschen Rekord um vier Sekunden, beim Istaf in Berlin gelang ihr über die seltener gelaufene Strecke über 2000 Meter sogar der Weltrekord. Das waren Erfolgserlebnisse mit Auswirkung auf Doha. "Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben", sagte sie nun, "manchmal muss einfach so ein Knoten platzen." Und das Rennen in Zürich war auch aus taktischer Sicht ein wichtiger Ratgeber: Damals ist sie zum ersten Mal mit Rundenzeiten von drei Minuten gestartet, ein sehr hohes Tempo. "Zürich hat mir gezeigt, dass ich das kann", sagte Krause.

Und tatsächlich lief Chepkoech dann so schnell vorneweg, dass die Verfolgergruppe von sechs Läuferinnen, Krause auf Rang acht liegend, keinen gemächlichen Start hinlegen konnte. Krause musste wieder so schnell loslaufen wir in Zürich und heftete sich an die Gruppe, verlor mal ein paar Meter, holte aber wieder auf. "Wenn man dran ist, dann kommt bei mir diese Euphorie", sagte sie, "ich bin jemand, ich stehe gerne im Wettkampf." Die ersten Hindernisse nahm sie noch mit einiger Vorsicht, wurde zum Ende hin mutiger. "Wenn ich merke, dass es der Konkurrenz schlechter geht als mir, dann spornt mich das an", erklärte sie.