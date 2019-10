Am Ende ging alles sehr schnell. Am Dienstagmorgen donnerte die Sperre auf den Leichtathletiktrainer Alberto Salazar nieder, schon kurz darauf entzog ihm der Weltverband IAAF die Akkreditierung. Salazar, 61, darf bei der WM in Doha das Khalifa-Stadion nicht mehr betreten, er darf seine Athleten nicht mehr betreuen. Er verpasste also, wie Donavan Brazier am Dienstagabend im Finale über 800 Meter rannte. Er wird in den kommenden Tagen auch nicht am Ort erleben, wie die Niederländern Sifan Hassan sich über 1500 Meter um ihren zweiten Titel bemüht - und Konstanze Klosterhalfen um eine Medaille über 5000 Meter. Die deutsche Hochbegabung also, die von Salazars Co-Trainer Pete Julian betreut wird.

