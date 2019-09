Speerwurf, Frauen: Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong ist bei der Leichtathletik-WM in Doha ganz souverän ins Finale eingezogen. Die 25-Jährige aus Zweibrücken übertraf mit 65,29 m die geforderten 63,50 m im ersten Versuch. Annika Marie Fuchs aus Potsdam schied hingegen mit 58,16 m in der Qualifikation aus. "Das war das Ziel. Direkt beim Abwurf wusste ich, der geht weit", sagte Hussong: "Das gibt viel Selbstbewusstsein, aber morgen geht es wieder bei Null los, da bringen mir die 65 gar nichts." Als Beste den Einzug in die Entscheidung am Dienstag (20.20 Uhr MESZ) schaffte die Chinesin Lyu Huihui, Zweite der WM 2015 in Peking, mit 67,27 m. Nur sie und Hussong sicherten sich mit Würfen über die vorgegebene Qualifikationsmarke das Finalticket, das Feld für die Medaillenentscheidung wurde mit den zehn Nächstbesten aufgefüllt. Auch die bereits 38 Jahre alte Titelverteidigerin Barbora Spotakova aus Tschechien, die auch 2007 und 2011 Gold geholt hatte, erreichte dadurch das Finale.

Hussong hatte vor dem Wettkampf selbstbewusst ihre Ambitionen im Titelkampf unterstrichen. "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu", sagte sie. Hussong liegt mit den 66,59 m von ihrem Diamond-League-Sieg in Lausanne an Position fünf der Jahresweltbestenliste. Vier Werferinnen hatten vor Doha in der laufenden Saison die Siegesweite Spotakovas von der WM 2017 (66,76) übertroffen, an der Spitze die Chinesin Lyu (67,98).

200 Meter, Frauen: Die beiden deutschen Sprinterinnen Tatjana Pinto und Lisa Marie Kwayie sind bei der Leichtathletik-WM in Doha über 200 Meter ins Halbfinale gelaufen. Die Paderbornerin Pinto verbesserte im Vorlauf am Montag ihre persönliche Bestzeit auf 22,63 Sekunden. Auch die Berlinerin Kwayie lief in 22,77 Sekunden schneller als jemals zuvor. Das Halbfinale wird am Dienstag (20.35 Uhr/MESZ) ausgetragen.

400 Meter, Frauen: Die nigrische 400-m-Läuferin Aminatou Seyni, mit einer Zeit von 49,19 Sekunden drittschnellste Athletin in diesem Jahr, darf bei der WM in Doha wegen der umstrittenen Testosteron-Regel nicht über ihre Paradestrecke antreten. Das gab die 22-Jährige am Montag nach ihrem 200-m-Vorlauf, den sie in Landesrekord von 22,58 Sekunden vor Tatjana Pinto (Paderborn) gewann, bekannt. "Ich darf keine 400 m laufen. Ich muss wegen der neuen Regularien über die 200 m antreten. Es ist wie bei Caster Semenya", sagte Seyni. Seit einigen Monaten hat der Weltverband IAAF die umstrittene Testosteron-Regel eingeführt. Athletinnen mit intersexuellen Anlagen müssen ihren Testosteronwert medikamentös unter einen bestimmten Grenzwert senken, um über die Strecken zwischen 400 m und einer Meile international starten zu dürfen.

Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin Semenya hatte erfolglos vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen die Regel geklagt. Eine Entscheidung des Schweizer Bundesgerichtes steht noch aus. Die Südafrikanerin weigert sich allerdings, ihren Testosteronwert zu senken oder auf eine andere Strecke auszuweichen und ist in Doha nicht am Start.

Marathon, Frauen: Äthiopiens früherer Wunderläufer Haile Gebrselassie sieht die extremen Bedingungen bei der Leichtathletik-WM in Doha als lebensgefährlich an. Deshalb hätten die Titelkämpfe nie an Katars Hauptstadt vergeben werden dürfen. "Gott bewahre, aber Menschen, die bei solchen Wetterbedingungen laufen, hätten sterben können", sagte der 46-Jährige am Montag der Nachrichtenagentur AP. "Es war ein Fehler, die Weltmeisterschaften bei solch heißem Wetter in Doha auszutragen, besonders das Marathonrennen. Als jemand, der so lange in diesem Sport aktiv war, finde ich das inakzeptabel", meinte der mehrmalige Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler.

Angesichts dieser Extreme im Golfstaat Katar hätte man nach Meinung Gebrselassies auf die Marathonrennen ganz verzichten müssen - oder auf Halbmarathonwettbewerbe ausweichen können. Beim Frauen-Marathon wurden nachts 32,7 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 73,3 Prozent gemessen. Die Siegerzeit der Kenianerin Ruth Chepngetich war die schlechteste in einem WM-Marathon. Nur 40 der 68 gestarteten Teilnehmerinnen kamen nach 42,195 Kilometern ins Ziel. Der Männer-Marathon findet erst in der Nacht zum Sonntag statt.