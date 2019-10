Als die Kuhglocke in Doha ertönte, wusste man: Die Schweiz ist da, und: Die Schweiz ist glücklich. Freunde und Familienmitglieder von Mujinga Kambundji tobten auf der Tribüne des Khalifa-Stadions mit ihrem speziellen Glockenklang, während die Sprinterin auf der Tartanbahn ein paar kräftige Hüpfer in den Boden rammte. Da hatte sie gerade begriffen, dass ihre Pechsträhne tatsächlich mal ein Ende hat. Auf der Anzeige leuchtete ihr Name auf dem Bronzerang auf, eine WM-Medaille über 200 Meter hatte es für die Schweiz vorher noch nie gegeben.

Wer so oft vom Pech verfolgt wird wie Kambundji, den macht das vielleicht sogar schneller. 2018 bei der EM in Berlin war die 27-Jährige drei Mal Vierte geworden, über 100 und 200 Meter, auch mit der Staffel. Zur Medaille fehlten ihr damals sechs (100 m), acht (200 m) und sieben Hundertstel (Staffel). Natürlich hat das an ihr genagt. Am Mittwochabend in Doha war sie schließlich so glücklich, dass sie sagte: "Ich könnte gleich nochmals rennen, ich wäre bereit!" Da war ihr Finale über 200 Meter gerade eine Stunde alt, sie hatte die Stadionrunde eingehüllt in die Schweizer Fahne gedreht und sagte schließlich in die Reportermikrofone: "Es ist eine Explosion der Gefühle."

Kambundjis Erfolg ist auch der einer Athletin, die lange ihren Weg gesucht hat. Die Tochter eines Kongolesen und einer Schweizerin hatte immer ihre eigenen Ideen und Vorstellung vom Training, wollte nicht einfach nur Pläne umsetzen, die ihr vorgegeben wurden. Schon in jungen Jahren war sie zusammen mit der jetzigen Hürden-Europameisterin Lea Sprunger die schnellste Schweizerin, doch international bedeutete das erstmal nicht viel. Kambundji entschied sich 2013 für den aufwändigen Weg, sie schloss sich der Trainingsgruppe um Valerij Bauer an, der in Mannheim die besten Europäerinnen trainierte, auch Verena Sailer, Europameisterin von 2010. Donnerstag bis Samstag trainierte Kambundji in Mannheim, die anderen Tage in Bern. Und die Zusammenarbeit funktionierte, erstmal: Bei der Heim-EM 2014 in Zürich knackte sie drei Schweizer Rekorde, kam ins Finale über 100 und 200 Meter und mit der Staffel. EM-Heldin haben sie sie damals genannt, auch ohne Medaillen.

Auf der Suche nach dem Mittelweg

Wobei der Staffellauf eine Katastrophe war: Als Startläuferin war Kambundji gerade mal zwei Schritte gerannt, dann verlor sie schon den Stab. Das Rennen für die Schweizerinnen war schon vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Selbst ihre Kolleginnen brachen in Tränen aus, Kambundji versteckte sich erstmal in der ersten Erschütterung, entschuldigte sich dann aber so herzlich ins Stadionmikrofon, dass sie nur noch beliebter wurde. Für ihr Interview bekam sie später den Berner Kommunikationspreis, für die "sympathischen und authentischen" Worte. 2016 gewann sie über 100 Meter EM-Bronze in Amsterdam.

Doch mit Trainer Bauer klappte es dann nur noch bis Herbst 2017, Kambundji wusste jetzt, dass sie über andere Methoden zum Erfolg kommen möchte als der gebürtige Kirgise. Unter ihm hatte sie sieben Kilogramm zugenommen, das ganze Muskeltraining hatte sie zwar schneller gemacht, aber nicht wirklich glücklich. "Es gibt andere, die sehr viel Kraft trainieren, aber mir entsprach das eigentlich nie", sagte sie mal der Neuen Züricher Zeitung, "klar fehlte mir zu Beginn meiner Karriere die Kraft, aber nun war es zu viel. Es musste einen Mittelweg geben." Kambundji trennte sich von Bauer, auch weil sie sich noch mehr auf die 200 Meter konzentrieren wollte. Sie hatte danach oft neue Trainer, seit Ende 2018 trainiert sie mal in London, mal in der Schweiz, auch der alte Jugendcoach unterstützt sie noch.

Und die Zeiten gingen auch in diesem Jahr weiter nach unten, bei der Hallen-WM in Birmingham gewann sie im vergangenen Jahr über 60 Meter schon Bronze; vor ein paar Wochen knackte sie den Schweizer Rekord über 200 Meter in 22,26 Sekunden. Ganz so schnell war sie nun in Doha nicht unterwegs, in 22,51 Sekunden kam sie hinter der Britin Dina Asher-Smith (21,88) und Brittany Brown (22,22) aus den USA ins Ziel. "Ich hab's auf der Ziellinie noch nicht gecheckt", sagte sie später, "ich war so oft Vierte, Fünfte oder Neunte", nur die ersten Acht kommen in ein Finale. Da mit Dafne Schippers, Elaine Thompson oder 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce ein paar Top-Sprinterinnen fehlten, war die Chance auf eine Medaille so groß wie lange nicht. "Ich bin so froh, dass ich sie genutzt habe", sagte Kambundji. Und das, obwohl sie ein paar Tage zuvor in Doha auch schon wieder das Pech verfolgt hatte: Das Finale über 100 Meter hatte sie verpasst, natürlich ganz knapp. Um 0,001 Sekunden.