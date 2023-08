Kugelstoßer Ryan Crouser bricht in Budapest fast seinen Weltrekord - mit zwei Blutgerinnseln in der Wade. Über die Frage, was Spitzenathleten für eine Goldmedaille bereit sind zu riskieren.

Von Johannes Knuth, Budapest

Als die besten Kugelstoßer der Welt sich am Samstagabend vor dem Ring aufreihten kurz bevor ihr Finale bei diesen Leichtathletik-Weltmeisterschaften begann, stand Ryan Crouser ein paar Meter entfernt von den anderen. Er blickte hinauf in den schwülen Nachthimmel von Budapest; ein wenig entrückt wirkte er, was Crouser, der Weltrekordhalter und Olympiasieger von Rio und Tokio, später im Gespräch auch bestätigte: "Nach all dem Mist, den ich zuletzt durchmachen musste, um überhaupt hier zu sein", sagte er, "wäre ich auch stolz gewesen, wenn ich Letzter geworden wäre."