Ein langer anhaltender Schrei ging durch das Nationalstadion von Tokio, als die Hürdensprinter die Startblöcke verlassen hatten. Rachid Muratake, die Medaillenhoffnung der Gastgeber bei der Leichtathletik -WM in Tokio, hatte keinen schlechten Start, aber die anderen waren schnell ein paar Schritte voraus. Der Schrei erstarb, als die Männer die Ziellinie überquerten. Muratake biss die Zähne zusammen, aber er streckte sich vergeblich. Cordell Tinch aus den USA gewann den Titel in 12,99 Sekunden, die Jamaikaner Orlando Bennett (13,08) und Taylor Mason (13,12) folgten. Rachid Muratake sank enttäuscht zu Boden. 13,18 Sekunden. Fünfter Platz. Wie bei Olympia in Paris im vergangenen Jahr. Gut, aber nicht gut genug für ihn, der so gerne seinem Heimatland gefallen will.

Rachid Muratake, 23, aus Chiba ist ein schwarzer Japaner, Vertreter einer Minderheit von Landsleuten im Inselstaat, die es in ihrer Heimat schwerer haben als andere. Sie müssen die Vorurteile einer konservativen Gesellschaft bekämpfen, in der sehr viele Leute immer noch die Lehre einer reinen Erbfolge vertreten.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Taro Aso, einer der prominentesten Politiker Japans, bei einer Versammlung mit Anhängern in Fukuoka behauptete, Japan sei die einzige Nation der Welt „mit einer einzigen ethnischen Gruppe, die von einer einzigen Dynastie regiert“ werde. Anfang 2020 war das, Aso war damals Finanzminister und Vize-Regierungschef. Es war nicht das erste Mal, dass eine derart falsche und nationalistische Äußerung von ihm öffentlich wurde, und die Kritik, die damals losbrach, hat nichts daran geändert, dass Aso bis heute, mit 84, eine unangefochtene Größe in der Regierungspartei LDP geblieben ist.

Das ultrarechte Element ist derzeit präsenter denn je in Japan. Bei den jüngsten Wahlen feierten extreme Parteien Erfolge, die Zuwanderung für eine Gefahr halten. Dabei lässt die Regierung in Tokio ohnehin nur sehr zögerlich ausländische Arbeitskräfte ins überalterte Land und nimmt nur wenige Asylanträge an. Und die wenigen Japaner, die Elternteile aus anderen Nationen haben, bekommen das Fremdeln mit den Fremden zu spüren.

Davon hat zuletzt die junge japanische Menschenrechtsanwältin Leila Kissa Kashiwakura in der Zeitung Asahi berichtet. Ihr Vater stammt aus Mali. In der Schule sei sie oft wegen ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigt worden, erzählte sie. Mit ihrem unjapanischen Äußeren musste sie sich erst anfreunden: „Ich habe gelernt, mein Aussehen wirklich zu schätzen.“

Heute präsentiert sich Muratake anders als in jenen wilden Zeiten in der Schule: sachlich, kontrolliert, japanisch eben

Rachid Muratake erzählt solche Geschichten nicht. Sie würden wohl zu sehr von seiner Aufgabe als Nationalathlet ablenken. Vielleicht würden sie auch als Kritik verstanden werden – und Kritik an Japan kommt in Japan selten gut an. Muratake erzählt nicht einmal von seinem Vater, der aus Togo stammt. Oder er wird nicht nach ihm gefragt; in japanischen Medien kommt seine Familie jedenfalls kaum vor. Im Vordergrund steht in der Berichterstattung über ihn Muratakes typisch japanische Athletenkarriere vom Grundschulsport über Schulwettkämpfe und das Uni-Team der Juntendo University in Tokio bis zu einer Anstellung als werbewirksame Hürdensprint-Fachkraft bei der Fluggesellschaft Japan Airlines.

Immerhin hat Rachid Muratake in einem Interview für die sogenannte Tokyo-Forward-Kampagne der Tokioter Metropolregierung erzählt, dass er ein launisches Kind war. „Ich hasste es, beim Spielen mit Freunden zu verlieren, und habe viel geweint.“ Oft sei er von seinen Lehrern geschimpft worden, weil er im Schulhaus rannte oder beim Putzen des Klassenzimmers nachlässig war. War das ein Hinweis auf sein afrikanisches Temperament?

Gut, aber nicht gut genug: Rachid Muratake (links) muss sich im WM-Finale über 110 Meter Hürden unter anderem Jamaikas Tyler Mason (2.v.l.) und Enrique Llopis aus Spanien (rechts) geschlagen geben. (Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters)

Heute präsentiert sich Rachid Muratake anders als in jenen wilden Zeiten in der Schule: sachlich, kontrolliert, japanisch eben. „Seit vergangenem Jahr bin ich nicht mehr zu Tränen gerührt gewesen“, sagt Muratake. Seine Persönlichkeit? „Ich versuche, so höflich wie möglich zu sein.“ Und er versucht, seinen Landleuten zu geben, was sie wollen. Bei Olympia in Paris wurde er der erste Japaner, der je ein Hürdensprintfinale erreichte. Aber danach spürte er, dass sein guter fünfter Platz damals nicht besonders viele Leute interessierte. Im August verbesserte er in Fukui seinen eigenen japanischen Rekord auf 12,92 Sekunden. Und wieder merkte er, dass diese Weltklassezeit eigentlich nicht das war, was die Landsleute von ihm wollten.

Die Heim-WM sollte für ihn endlich den Jubel der anderen bringen. Eine Medaille war das Ziel, dieser kleine Schmuck aus Edelmetall, den auch Laien als das Zeichen großen Könnens verstehen.

Wie bestellt überstand er das Halbfinale mit einem zweiten Platz in 13,17 Sekunden. Seine Technik wirkte makellos. Und auch im Finale zeigte er sein großes Talent. „In der Luft über den Hürden, kann ich entspannen“, hat Rachid Muratake früher im Jahr gesagt. So sah sein Lauf tatsächlich aus: wie ein rhythmischer Tanz aus trommelnden Schritten und kurzen Flügen. Elegant. Aber um Schönheit ging es ja nicht in der aufgeladenen Atmosphäre des Nationalstadions in Tokio.