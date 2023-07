Holt er auch WM-Gold in Budapest? Zehnkämpfer Nicklas Kaul feiert seinen EM-Titel 2022 in München.

Von Marko Zotschew

Neun Tage, 49 Entscheidungen: Vom 19. bis zum 27. August finden in Budapest die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 statt. Nur ein Jahr nach der WM in Eugene ist diesmal Ungarn Gastgeber der 19. Titelkämpfe.

Alle Entscheidungen der Leichtathletik-WM 2023 finden Sie in diesem Zeitplan.

Die Leichtathletik-WM im TV

ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-WM live im TV sowie in ihren Livestreams. Zudem lassen sich die Weltmeisterschaften auch bei Eurosport live im Fernsehen verfolgen.

WM-Zeitplan: Die Entscheidungen im Überblick

Tag 1 - 19. August 2023

8:50 Uhr: 20 km Gehen (M)

20:35 Uhr: Kugelstoßen (M)

20:55 Uhr: 10 000 m (F)

21:47 Uhr: 4x400 m Staffel (Mixed)

Tag 2 - 20. August 2023

7:15 Uhr: 20 km Gehen (F)

16:55 Uhr: Weitsprung (F)

17:50 Uhr: Hammerwerfen (M)

18:00 Uhr: 800 m Siebenkampf (F)

18:25 Uhr: 10 000 m (M)

19:10 Uhr: 100 m (M)

Tag 3 - 21. August 2023

19:40 Uhr: Dreisprung (M)

20:30 Uhr: Diskuswerfen (M)

21:40 Uhr: 110 m Hürden (M)

21:50 Uhr: 100 m (F)

Tag 4 - 22. August 2023

19:55 Uhr: Hochsprung (M)

20:20 Uhr: Diskuswerfen (F)

21:30 Uhr: 1500 m (F)

21:42 Uhr: 3000 m Hindernis (M)

Tag 5 - 23. August 2023

19:30 Uhr: Stabhochsprung (F)

21:15 Uhr: 1500 m (M)

21:35 Uhr: 400 m (F)

21:50 Uhr: 400 m Hürden (M)

Tag 6 - 24. August 2023

7:00 Uhr: 35 km Gehen (M)

7:00 Uhr: 35 km Gehen (F)

19:30 Uhr: Weitsprung (M)

20:15 Uhr: Hammerwerfen (F)

21:25 Uhr: 100 m Hürden (F)

21:35 Uhr: 400 m (M)

21:50 Uhr: 400 m Hürden (F)

Tag 7 - 25. August 2023

19:35 Uhr: Dreisprung (F)

20:20 Uhr: Speerwerfen (F)

21:40 Uhr: 200 m (F)

21:50 Uhr: 200 m (M)

Tag 8 - 26. August 2023

7:00 Uhr: Marathon (F)

19:25 Uhr: Stabhochsprung (M)

20:15 Uhr: Kugelstoßen (F)

20:30 Uhr: 800 m (M)

20:50 Uhr: 5000 m (F)

21:25 Uhr: 1500 m Zehnkampf (M)

21:40 Uhr: 4x100 m Staffel (M)

21:50 Uhr: 4x100 m Staffel (F)

Tag 9 - 27. August 2023

7:00 Uhr: Marathon (M)

20:05 Uhr: Hochsprung (F)

20:10 Uhr: 5000 m (M)

20:20 Uhr: Speerwerfen (M)

20:45 Uhr: 800 m (F)

21:10 Uhr: 3000 m Hindernis (F)

21.20 Uhr: Speerwerfen (M)

21:37 Uhr: 4x400 m Staffel (M)

21:47 Uhr: 4x400 m Staffel (F)

Wissenswertes zur Leichtathletik-WM 2023

Zum ersten Mal finden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Ungarn statt, dabei setzte sich Budapest als Austragungsort gegen Sevilla und Nairobi durch.

Dass ein Jahr nach den Titelkämpfen in Eugene schon wieder eine WM stattfindet, hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Ursprünglich sollte die WM in Eugene 2021 ausgetragen werden, doch aufgrund der Pandemie verschob das IOC die Olympischen Spiele 2020 in Tokio um ein Jahr nach hinten - damit hätten die Spiele und die WM im gleichen Jahr stattgefunden. Folglich verschob der Leichtathletik-Weltverband (World Athletics) die WM 2021 ebenfalls um ein Jahr nach hinten. Die Weltmeisterschaft in Budapest findet nun wieder im regulären Turnus statt.

Ein WM-Tag weniger

Insgesamt werden bei der WM 49 Goldmedaillen vergeben - 24 bei den Frauen, 24 bei den Männern sowie eine bei der Mixed-Staffel über 4x400 Meter.

Gegenüber den vergangenen Titelkämpfen hat der Weltverband das Event um einen Tag auf neun Tage verkürzt, um mehr Entscheidungen und mehr Spannung an den einzelnen Wettkampftagen zu erreichen. Damit stehen pro Tag mindestens vier Entscheidungen auf dem Programm.

Dürfen Athleten aus Russland bei der Leichtathletik-WM starten?

Aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine entschied der Weltverband World Athletics im März, keine Sportler aus Russland und Belarus zur WM zuzulassen. Allerdings wurde die Suspendierung des russischen Verbandes (Rusaf) wegen flächendeckenden Dopings nach über sieben Jahren aufgehoben.

Das Stadion "Nemzeti Atlétikai Központ"

Für die Leichtathletik-WM hat Ungarn eigens ein brandneues Stadion direkt an der Donau errichtet. Das Nemzeti Atlétikai Központ wurde Mitte Juni eingeweiht und bietet über 37 000 Zuschauern Platz. Nach der WM wird das Stadion auf eine Kapazität von 14 500 Zuschauern zurückgebaut. Neu- und Rückbau sollen insgesamt mehr als 310 Millionen Euro kosten.

Deutsche Medaillenhoffnungen bei der WM

Einen bitteren Rückschlag musste der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nach den deutschen Meisterschaften vermelden: Doppel-Weltmeisterin und Mitfavoritin Malaika Mihambo zog sich bei den nationalen Titelkämpfen einen Muskelfaserriss zu und verpasst damit im Weitsprung die Titelverteidigung bei der WM. 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper peilt in Budapest das Finale an, konnte allerdings in diesem Jahr noch nicht eine Zeit unter elf Sekunden laufen.

Bei den Zehnkämpfern ruhen die Hoffnungen vor allem auf Niklas Kaul. Der Weltmeister von 2019 zeigte sich im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in München in starker Verfassung und holte sich mit 8545 Punkten den EM-Titel. Medaillenhoffnungen ruhen auch auf Leo Neugebauer, der im Juni mit gerade einmal 22 Jahren sagenhafte 8836 Punkte bei den US-College-Meisterschaften in Austin erreichte und damit Jürgen Hingsens deutschen Rekord überbot.

Alle deutsche Starter gibt der DLV am 7. August bekannt.