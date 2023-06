Leichtathletin Faith Kipyegon hat nur eine Woche nach ihrem Weltrekord über 1500 Meter eine weitere Weltbestmarke unterboten. Die Kenianerin absolvierte beim Diamond-League-Meeting in Paris die 5000 Meter am Freitag in 14:05,20 Minuten und war damit rund eine Sekunde schneller als die bisherige Rekordhalterin Letesenbet Gidey aus Äthiopien (2020/14:06,62), die in Paris nun ebenfalls Zweite wurde. Hanna Klein (Tübingen), die Hallen-Europameisterin über 3000 Meter konnte von Beginn an nicht mithalten und kam nicht ins Ziel.

Eine Stunde später ließ der Äthiopier Lamecha Girma einen weiteren Weltrekord folgen. Der Olympia-Zweite von Tokio absolvierte die 3000 Meter Hindernis in 7:52,11 Minuten und damit mehr als eine Sekunde schneller als Saif Saaeed Shaheen (Katar) bei der bisherigen Bestmarke vor fast 20 Jahren (2004/7:53,63). Erst in der Vorwoche hatte die zweimalige Olympiasiegerin Kipyegon über 1500 Meter ein historisches Rennen absolviert. Beim Diamond-League-Meeting in Florenz überquerte die 29-Jährige nach 3:49,11 Minuten die Ziellinie und unterbot damit die bisherige Bestmarke der Äthiopierin Genzebe Dibaba um eine knappe Sekunde. Die einzige deutsche Podestplatzierung in Paris schaffte Diskuswerferin Kristin Pudenz (Potsdam): Die EM-Zweite landete mit 62,87 Meter auf Rang drei. Sara Gambetta (Halle/Salle) stellte bei ihrem fünften Rang im Kugelstoßen mit 19,08 Metern eine persönliche Bestleistung auf.