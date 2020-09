Leichtathletik-Weltmeisterin Sifan Hassan hat einen Stunden-Weltrekord aufgestellt. Beim Diamond-League-Meeting am Freitag in Brüssel verbesserte die 27-jährige Niederländerin mit 18 930 Metern die alte Bestmarke von 18 517 Metern, die die Äthiopierin Dire Tuna 2008 in Ostrau erreicht hatte. Hassan hatte im vergangenen Jahr in Doha die WM-Titel über 1500 und 10 000 Meter gewonnen. Auch der viermalige Olympiasieger Mo Farah stellte in Brüssel mit 21 330 Metern einen Stunden-Weltrekord auf. Der 37-Jährige verbesserte damit die 13 Jahre alte Bestmarke des Äthiopiers Haile Gebrselassie von 21 285 Metern. Marius Probst aus Wattenscheid wurde indes über 1500 Meter der Männer Siebter. Der deutsche Meister lief in 3:38,50 Minuten seine Saisonbestleistung.