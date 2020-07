Das für den 4. September angesetzte Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Brüssel wird ohne Zuschauer stattfinden. Die Veranstalter hatten auf eine Zulassung von Fans gehofft, allerdings hat die belgische Regierung bislang nicht entschieden, ob im September wieder Publikum in die Stadien zurückkehren darf. In Brüssel werden unter anderem Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden) und Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) erwartet. Zuletzt wurden sechs der ursprünglich 15 Events der diesjährigen Serie infolge der Corona-Pandemie abgesagt. Die Eliteklasse soll am 14. August in Monaco starten, auch mit der WM-Medaillengewinnerin Konstanze Klosterhalfen, die in den USA trainiert. Bei den deutschen Meisterschaften eine Woche zuvor wird die 23-Jährige wegen der verschärften Einreisebedingungen aber nicht starten, wie sie am Mittwoch bekannt gab.