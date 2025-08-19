Maryna Bech-Romantschuk, Rivalin von Weitsprung-Königin Malaika Mihambo und WM-Zweite im Dreisprung, ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden. Das gab die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes WA am Dienstag bekannt. Die Ukrainerin war am 7. Dezember 2024 positiv auf Testosteron getestet und vor gut drei Monaten vorläufig suspendiert worden. Nun erfolgte die Sperre, sie gilt rückwirkend seit dem 13. Mai.