US-Hürdensprinter Ja'Kobe Tharp hat bei den nationalen Hochschul-Meisterschaften in Eugene/Oregon den Weltrekord über 110 Meter Hürden gebrochen. Der 20-jährige Leichtathlet lief schon im Halbfinale 12,75 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstelsekunde. Die Zeit muss noch vom Weltverband World Athletics offiziell anerkannt werden.



„Ich habe keine Worte, ich bin sprachlos. Das war nicht einmal ein perfektes Rennen. 12,75 – ich habe noch mehr in meinen Beinen“, sagte Tharp, der für die Auburn University im US-Bundesstaat Alabama antritt. Für den U20-Weltmeister bedeutet die Leistung bei der NCAA-Championship einen gewaltigen Leistungssprung: Zuvor war er noch nie unter 13 Sekunden geblieben.



Im September 2025 hatte Tharp bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio den sechsten Platz belegt. Im Winter stellte er mit 7,32 Sekunden die drittschnellste Zeit über 60 Meter Hürden (Hallendistanz) auf – nur knapp über dem Weltrekord von Grant Holloway (7,27 Sekunden).