Die deutsche Leichtathletik trauert um Gerd Osenberg. Der langjährige Trainer ist am Montagvormittag im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine ehemalige Athletin Heide Ecker-Rosendahl, 79, bestätigte. Zunächst hatte Osenbergs Klub TSV Bayer 04 Leverkusen von dem Todesfall berichtet. Ecker-Rosendahl war am Montag selbst bei ihrem langjährigen Trainer, um sich gemeinsam mit der Familie am Sterbebett von ihm zu verabschieden.

Osenberg stammte aus dem Bergischen Radevormwald in der Nähe von Köln und war jahrzehntelang als Trainer bei Bayer 04 aktiv. Auch für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) arbeitete der diplomierte Naturwissenschaftler (Mathematik und Physik). In Leverkusen trainierte er vor allem die Athletinnen, neben Ecker-Rosendahl gewannen auch die Hochspringerinnen Ulrike Nasse-Meyfarth und Heike Henkel olympisches Gold. Zu seinen Sportlerinnen gehörte zudem Rita Wilden, die 1972 über 400 Meter Silber und Bronze über 4x400 Meter gewann. Auch Hochspringer Carlo Thränhardt, EM-Dritter von 1986, lernte bei Osenberg. Insgesamt gewannen von ihm betreute Athletinnen und Athleten elf olympische Medaillen, darunter vier goldene. Für seine Verdienste wurde Osenberg mit dem Bundesverdienstkreuz sowie dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

„Osenberg verstand es wie kaum ein anderer, Talente zu erkennen, Potenziale zu entwickeln und Menschen zu inspirieren“

Auch nach seinem Rücktritt gab er im hohen Alter noch seine Erfahrung weiter. Er lebte für seine Leidenschaft, die Leichtathletik. Für Ecker-Rosendahl war Osenberg weit mehr als ein versierter Übungsleiter. „Er konnte sehr gut auf den einzelnen Menschen eingehen – sodass es einem Spaß gemacht hat, Leistungssport zu machen“, sagte die zweimalige Goldmedaillengewinnerin von München 1972. Ecker-Rosendahl bedauerte, dass es einen Trainertypus wie Osenberg nicht mehr gebe. „Er hat vom Speerwerfen bis zum 800-Meter-Lauf oder 1500-Meter-Lauf alles gemacht. Da war ihm jede Disziplin wichtig, diese Vielseitigkeit findet man heute bei Trainern so gut wie gar nicht mehr“, sagte sie und erinnerte sich an den „ruhigen, besonnenen“ Menschen Gerd Osenberg.

Sein früherer Verein Bayer 04 Leverkusen würdigte ebenfalls seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten: „Sein Erfolgsgeheimnis lag jedoch nicht allein in seiner fachlichen Kompetenz. Gerd Osenberg verstand es wie kaum ein anderer, Talente zu erkennen, Potenziale zu entwickeln und Menschen zu inspirieren. Seine Begeisterungsfähigkeit, seine Kreativität und sein psychologisches Feingefühl machten ihn zu einem Trainer, der weit über den sportlichen Erfolg hinaus Spuren hinterließ.“

Eine seiner letzten Athletinnen war Stabhochspringerin Silke Spiegelburg. Die 40-Jährige schrieb bei Instagram: „Du hast die Leichtathletik geprägt, warst ein fantastischer Trainer, ein besonderer Mensch, und ich bin für die Zeit, die ich bei Dir trainieren durfte, sehr, sehr dankbar. Ich habe so viel von Dir gelernt, was ich heute selber im Training bei meinen Athleten anwende. Danke für alles. Ruhe in Frieden.“