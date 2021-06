Mit der siebtbesten Zeit einer Frau über 400 Meter in der Leichtathletik-Geschichte hat sich die Teenagerin Christine Mboma aus Namibia für die Olympischen Spiele empfohlen. In 48,54 Sekunden pulverisierte die 18-Jährige die bisherige Weltjahresbestzeit von Olympiasiegerin Shanae Miller-Uibo (Bahamas) beim Meeting in Bydgoszcz um 0,54 Sekunden. Ihre eigene Juniorinnenbestzeit unterbot sie um 0,68 Sekunden. Mboma war zu Saisonbeginn nur einem kleineren Expertenkreis bekannt. Weltmeisterin Salwa Eid Naser (Bahrain) war wenige Stunden vor Mbomas Stadionrunde wegen Dopings letztinstanzlich zwei Jahre gesperrt worden.