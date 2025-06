Die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye werden das deutsche Leichtathletik-Aufgebot bei der Team-EM in Madrid anführen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mitteilte, wird das deutsche Team vom 26. bis 29. Juni mit 45 Athletinnen und Athleten an den Start gehen. „Unser Ziel ist es, an die Ergebnisse der zurückliegenden Team-Europameisterschaften anzuknüpfen, bei denen das deutsche Team häufig auf dem Podium stand“, sagte DLV-Vorstand Leistungssport Jörg Bügner. Vor zwei Jahren in Chorzów (Polen) belegte die deutsche Mannschaft Rang drei.