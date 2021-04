Katharina Steinruck hat den Marathon in Enschede gewonnen und sich das Olympia-Ticket gesichert. Die 31-Jährige aus Frankfurt unterbot am Sonntag auf einem Flughafen-Rollfeld ihre Bestzeit um rund anderthalb Minuten und setzte sich in 2:25:59 Stunden auf Platz sechs der historischen deutschen Bestenliste. Bei den Männern meldete sich Weltrekordler Eliud Kipchoge, 36, nach seiner überraschenden Niederlage in London als Sieger in 2:04:30 Stunden zurück.